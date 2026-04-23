El presidente comunal de Fortín Olmos (Dpto. Vera), Rodrigo Acevedo, describió un panorama alarmante tras las intensas lluvias que afectan a la región, con graves consecuencias en la zona rural y el sistema productivo.
Fortín Olmos: gauchos rescatan hacienda a caballo mientras la inundación golpea al norte
Más de 200 mil hectáreas están bajo agua en el distrito. El presidente comunal advirtió por la crítica situación social y el colapso de caminos tras más de 80 mm de lluvia hoy.
“En este momento está lloviendo, registramos más de 80 milímetros en lo que va del día de hoy. Y la preocupación sigue siendo la misma”, señaló. Si bien aclaró que el casco urbano logra drenar hacia el Arroyo Golondrina, advirtió que “todo lo que es la zona rural tenemos más de cinco parajes que están anegados, no se puede entrar ni salir”.
Acevedo explicó que la situación se agrava por el ingreso de agua desde otras provincias: “El cauce del Arroyo Golondrina colapsó, sobre todo más que por la lluvia, por el agua que ingresa del Chaco y del departamento 9 de Julio”. En ese sentido, agregó que “los canales Interlagos Norte y Sur ya desbordaron” y que “hay alrededor de más de 200 mil hectáreas de territorio que están bajo agua”.
El impacto en la producción es severo. “Es impresionante la cantidad de animales que están sacando como pueden los gauchos hacia la zona de monte. Hoy hay un hacinamiento de animales”, indicó. Además, remarcó que “las rutas, los caminos y las calles están destruidas completamente” y que muchos trabajadores rurales “están parados hace 15 días y con expectativa de no poder trabajar durante 30 o 40 días más”.
Más agua
Sobre el futuro inmediato, el jefe comunal expresó su preocupación: “Se espera que llegue más agua desde el norte. Si viene de golpe, el desborde del arroyo puede acercarse a zonas pobladas”. También alertó sobre el estado de la infraestructura: “El puente del Arroyo Golondrina está intransitable, con socavones muy importantes”.
En cuanto a la asistencia, señaló que “hemos recibido módulos alimentarios del gobierno provincial que pudimos llevar a zonas críticas”, y que se encuentran gestionando una reunión con autoridades provinciales para coordinar acciones.
Largo plazo
Con relación a un debate surgido a raíz de las inundaciones en los Bajos Submeridionales acerca de si debiera incrementarse su canalización, el titular comunal propuso una mirada a largo plazo: “Tenemos que reactivar el Comité Interprovincial entre Chaco, Santiago y Santa Fe y escuchar tanto a los ingenieros como a los gauchos que conocen el territorio y que entienden cómo reacciona el agua en épocas de sequía y cómo reacciona el agua en épocas de inundaciones».
«Nosotros somos el receptor de agua, entonces me parece que la provincia de Santa Fe es la que tiene que impulsar la reactivación de este Comité; creo que la última reunión fue hace tres años, y hay gente que participa ahí que sabe muchísimo, y además tiene experiencia de haber vivido en la zona. Así que me parece que más que tomar una posición, trabajar, juntarse, y no esperar que pasen estas cosas para lamentarnos».
En tanto, precisó que “las lluvias son alrededor de 600 milímetros en lo que va del mes de abril” y estimó que “entre 150 mil y 200 mil cabezas de ganado están en riesgo en este momento”.
Preocupación
“Las rutas, los caminos, las calles, destruidas completamente. En lo urgente, muy preocupado por los gauchos que a caballo y con salvavidas están tratando de sacar la hacienda de la pampa. Y en el largo plazo, lo que va a quedar de esto son caminos completamente destruidos, que hay que reconstruirlos desde cero”, describió Acevedo.
El funcionario, empero, contextualizó que lo más preocupante es “la crisis social tremenda, porque toda nuestra producción está basada en el campo, en el monte, en la vaca, en la leña y el carbón. Y eso prácticamente no solamente que está parado, sino que se está perjudicando a niveles que pocas veces he visto”, e insistió con que “el miedo que tenemos es que se espera que llegue agua que entre desde la zona, ya te digo, de Chaco y del departamento 9 de Julio”.