La Municipalidad de Santa Fe llevó adelante la apertura de sobres para conocer las ofertas para dos licitaciones públicas. La primera tiene como fin concretar los trabajos de limpieza y mantenimiento de los canales a cielo abierto; la restante está destinada a los desagües pluviales de hasta 1,60 metros de diámetro.
La Municipalidad de Santa Fe licitó dos importantes obras para mantener la red de drenaje
Se conocieron las ofertas de dos licitaciones públicas para concretar el saneamiento de los canales a cielo abierto y de los conductos entubados de 1,60 metros de diámetro.
Se trata de tareas fundamentales para tener en óptimas condiciones la red de drenaje urbano de la capital provincial.
“Estamos conformes porque las empresas están apostando a las obras que propone la gestión del intendente Poletti y que se hacen con recursos propios de la Municipalidad. Las ofertas que recibimos están por debajo del presupuesto oficial, lo cual nos pone también en un escenario favorable para cuidar los recursos”, confió Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica municipal.
La primera licitación tiene el propósito de lograr el saneamiento hídrico de diferentes zonas de la ciudad que presentan problemas de acumulación y permanencia de agua debido a la falta del escurrimiento superficial por sedimentación y/o taponamientos.
Allí se presentaron seis empresas como oferentes: RÍO SALADO ($587.072.823,00); ALAMCO S.A. ($499.959.304,69); BLS Construcciones ($577.023.850,00); AUTOMAT S.A. ($599.858.793,38); COIVALSA S.A. ($484.908.649,00); y CAPITEL S.A. ($533.137.445,76). El presupuesto oficial es de $605.861.100,00.
El objetivo es garantizar el escurrimiento desde la desembocadura de los conductos hacia aguas abajo, se prevé la limpieza, desmalezamiento y/o rectificación de los canales, las cuales tienen por tarea la remoción de la vegetación, residuos y cualquier otro objeto que se encuentre en el cauce y pueda obstruir el normal escurrimiento de las aguas.
La rectificación consiste en la remoción del material que se sedimenta de manera constante en el cauce del canal reduciendo su sección original, restituyendo las pendientes y niveles adecuados, para que al momento de recibir los excedentes pluviales provenientes de la red de entubados, el sistema de drenaje pluvial funcione al máximo de su capacidad.
“Esta obra es muy importante porque el mantenimiento del sistema de drenaje que tenemos en la ciudad nos asegura estar mejor preparados ante eventos climáticos. Estamos en período de lluvia y sabemos que es importante, como nos pidió el intendente, trabajar en los desagües, los canales y el sistema de defensa tienen que estar con este mantenimiento”, afirmó Rudi.
Por otra parte, se recibieron dos ofertas para el mantenimiento de desagües pluviales de hasta 1,60 metros de diámetro: la primera pertenece a la empresa EMSADE S.A., quien ofertó por $655.298.600,00; la otra propuesta es de AUTOMAT S.A., quienes ofertaron por $626.470.028,00. El presupuesto oficial es de $805.110.400,00.
Esta obra tiene el propósito de optimizar el funcionamiento de la red de drenaje a través del saneamiento hídrico de diferentes zonas de la ciudad que presentan dificultades por la acumulación y permanencia de agua ante eventos meteorológicos. Esto se debe a las obstrucciones que presentan estos desagües.
Además se prevé lograr que previo a lluvias importantes los lugares críticos de la red de drenaje de la ciudad se encuentren con su capacidad operativa garantizada. Por ello, se contratará el servicio de desobstrucción de nexos, ramales y conductos principales incluyendo sus respectivas bocas de registro y de tormenta.
El plazo de ejecución de las tareas es de 150 días. Estas intervenciones se realizan durante todo el año, ininterrumpidamente y como trabajos de rutina con el propósito de que la ciudad esté preparada para enfrentar lluvias intensas.
Garantizar el mantenimiento
La Municipalidad de Santa Fe ejecuta un programa de saneamiento pluvial que alcanzó los 200 kilómetros de desobstrucción hidrocinética en conductos entubados desde el inicio de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, asegurando que la infraestructura responda a sus parámetros de diseño.
En cuanto a los canales a cielo abierto, la planificación operativa cubre los 60 kilómetros de extensión de la red con dos intervenciones anuales, lo que representa un total de 120 kilómetros de limpieza técnica por año para garantizar secciones transversales libres de obstrucciones.
“Tenemos 400 kilómetros de desagües que no los vemos. Estos desagües nos permiten drenar el agua hacia el sistema de reservorio. Tenemos 120 kilómetros de canales a cielo abiertos: algunos revestidos, otros con vegetación, pero son canales que también nos garantizan el escurrimiento del agua hacia el sistema de la Setúbal y el sistema del río Salado”, agregó el funcionario.
Por último, el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica destacó que: “Este proyecto se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo y el intendente Poletti determinó que se hagan las licitaciones convenientes para garantizar el mantenimiento y la limpieza de los canales los 365 días del año”.
Trabajos articulados
Si bien la Municipalidad de Santa Fe realiza el trabajo de mantenimiento y limpieza sobre los mencionados 120 kilómetros de canales a cielo abierto, este trabajo se realiza de forma coordinada con la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Protección Civil y Gestión del Riesgo del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la provincia.
En conjunto, ya totalizan 155 kilómetros de canales intervenidos para garantizar la protección de los cascos urbanos de Santa Fe, Recreo y Monte Vera.
Durante 2025 el gobierno provincial destinó más de 8.000 millones de pesos en obras para el mantenimiento del sistema de defensas del Gran Santa Fe. Se recuperó la cota de 27 kilómetros de terraplenes, se incorporaron protecciones con geoceldas y se avanzó en la limpieza de canales junto a los comités de cuenca Cuencas Arroyo Aguiar y Laguna Setúbal.