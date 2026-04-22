Lo dijo el intendente

Colectivos: Santa Fe evalúa judicializar los subsidios al transporte mientras busca evitar el colapso del sistema

La medida sería tomada de forma conjunta por los mandatarios miembros del Consejo Federal de Intendentes, adelantó Juan Pablo Poletti. El mandatario criticó fuertemente que el Gobierno Nacional siga aumentando los subsidios para el AMBA “con fondos de los santafesinos, mientras el interior sufre el desfinanciamiento”.