El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió este martes a la delicada situación que atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros, en el marco de una crisis que definió como “nacional” y que impacta de lleno en el funcionamiento local.
Colectivos: Santa Fe evalúa judicializar los subsidios al transporte mientras busca evitar el colapso del sistema
La medida sería tomada de forma conjunta por los mandatarios miembros del Consejo Federal de Intendentes, adelantó Juan Pablo Poletti. El mandatario criticó fuertemente que el Gobierno Nacional siga aumentando los subsidios para el AMBA “con fondos de los santafesinos, mientras el interior sufre el desfinanciamiento”.
Durante una rueda de prensa, el mandatario explicó que el sector se ve afectado por una combinación de factores económicos, entre ellos un incremento superior al 25% en el costo del combustible y acuerdos paritarios definidos en Buenos Aires que deben ser afrontados por las empresas en cada jurisdicción. En ese contexto, sostuvo que “el sistema se rompió” tras la quita de subsidios nacionales sin un esquema de compensación para el interior del país, y remarcó que desde el municipio trabajan para que esta situación tenga “el menor impacto posible” en Santa Fe.
En relación a la tarifa, Poletti señaló que el objetivo central es sostener el servicio y evitar su desaparición. En ese sentido, indicó que se busca “perjudicar lo menos posible” al porcentaje de usuarios que abona la tarifa plena —entre el 24% y el 26%—, quienes son los más expuestos a eventuales aumentos. No obstante, destacó que, pese al contexto adverso, se lograron mejoras en el sistema, como la incorporación de la Línea 22 y la extensión de la Línea 9 hasta la zona del Puerto, una medida orientada a facilitar el traslado de estudiantes del Liceo Municipal.
Consultado sobre la propuesta empresarial de reducir entre un 30% y un 40% las frecuencias en horarios no pico, el intendente manifestó su rechazo. “Bajar la calidad del servicio es una mala solución de la cual cuesta volver”, afirmó, y comparó la situación con una lógica médica: una prestación deficiente provoca que los usuarios abandonen el sistema, lo que deriva en una caída de la recaudación y agrava aún más la crisis.
Sin embargo, el mandatario local reconoció las dificultades que enfrentan las empresas para operar, particularmente en lo vinculado al abastecimiento de combustible, en un escenario que calificó como de “rotura del sistema económico actual”.
Por último, Poletti adelantó que el municipio analiza, junto al Consejo Federal de Intendentes, la posibilidad de avanzar por la vía judicial ante el esquema de subsidios. En ese marco, cuestionó que el Gobierno Nacional continúe incrementando las partidas destinadas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con recursos que, según indicó, provienen del interior del país, mientras otras ciudades enfrentan un fuerte desfinanciamiento. Asimismo, aseguró que se trabaja con universidades y equipos técnicos para evitar que el sistema de transporte urbano de pasajeros colapse.