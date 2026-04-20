Se reforzó la discusión por la posibilidad de establecer reducciones en el servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe ante la crisis presupuestaria.
Cuáles serían las reducciones de frecuencia en los colectivos de la ciudad de Santa Fe
Tal como lo adelanto semanas atrás El Litoral, avanzan las gestiones para limitar la presencia de móviles en circulación.
Tal como lo había adelantado El Litoral, desde las empresas prestadoras del servicio volvieron a poner sobre la mesa la complicada situación ante el incremento de los costos del combustibles y la ausencia de transferencias desde Nación.
Días atrás y en diálogo con CyD Litoral, Gerardo Ingaramo de Autobuses Santa Fe había explicado que “no tenemos los fondos para pagar salarios porque el Estado Nacional no nos ha transferido los fondos de enero y febrero que nos adeuda de tributos sociales. Que son más o menos 1000 millones, entre las empresas nuestras y los de Ersa”.
A esta situación, el empresario agregó que el valor del combustible “aumentó un 40% de diciembre a ahora, que no está reconocido en este estudio de costo. Hoy aumentó un 9% más”.
“Entonces, estamos con una cuestión económica dificilísima de prestar los servicios y de una continuidad, si no tenemos mayores fondos o apertura de tarifa”, sumó Ingaramo.
Ante la consulta de este medio, el empresario reconoció que pidieron formalmente el aumento de tarifas porque “quedó muy desfasada porque un 8% de junio a ahora es insignificante con 40% de combustible, por ejemplo”.
La frecuencia
La aplicación de una menor frecuencia se encuentra segmentada por horarios dependiendo de la demanda del usuario santafesino.
En los horarios de mayor presencia de pasajeros se mantendrá la reducción vigente del 10%. Se trata de las franjas horarias de 06:30 a 08:30, 11:30 a 14:00 y 16:30 a 18:00.
La nueva especulación aplicaría al resto de la jornada de servicio con un recorte de entre el 30% y 40%.