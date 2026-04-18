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Los colectivos y un picante debate en el Concejo de Santa Fe: ¿qué va a pasar con la emergencia?

Oficialismo y oposición volvieron a cruzarse por el pedido del Ejecutivo de prorrogar la emergencia para el transporte público. El expediente está en una comisión clave, y “no se mueve”. En el ajedrez político local, cada sector mueve sus fichas.