Todo empezó con algo que no fue: en la última sesión del Concejo de Santa Fe, un concejal opositor ingresó sobre tablas un proyecto de decreto y pidió votación nominal, modalidad que se viene haciendo frecuente con la actual conformación. “No reúne los dos tercios de los votos”, dijo con voz firme el presidente del Cuerpo, Sergio Basile. Dos tercios son 12 concejales.
Los colectivos y un picante debate en el Concejo de Santa Fe: ¿qué va a pasar con la emergencia?
Oficialismo y oposición volvieron a cruzarse por el pedido del Ejecutivo de prorrogar la emergencia para el transporte público. El expediente está en una comisión clave, y “no se mueve”. En el ajedrez político local, cada sector mueve sus fichas.
¿Qué pretendía ese proyecto que no prosperó? Que el intendente de la ciudad capital, Juan Pablo Poletti, concurra al Deliberativo local a una reunión pública con los concejales para explicar los motivos del último aumento de la tarifa plena del servicio de colectivos, y los criterios aplicados para su definición.
Pero esta convocatoria parecía querer instalar la posibilidad de que el primer mandatario local fuera al Concejo a explicar el estado de situación y sus propuestas de gobierno en el marco de la emergencia en movilidad, sobre la cual el Ejecutivo pidió una nueva prórroga a esta situación de excepcionalidad.
Todo el arco oficialista de “Unidos” votó por la negativa (nueve ediles); todo el arco opositor (PJ, Mesas de Trabajo, Patria Grande, LLA y Vida y Familia) votó por la positiva de la citación a Poletti. Como son ocho concejales, ganó el oficialismo. Poletti no irá a esa reunión solicitada, por el voto de sus concejales. Ahí se “picanteó” la sesión.
Prórroga de la emergencia
Como informó oportunamente El Litoral, el Ejecutivo remitió al Concejo el Mensaje N° 4/2026, donde se le solicitó autorización para disponer la continuidad, por 365 días, de la Emergencia del Sistema de Movilidad, aprobada en febrero del 2024 (Ordenanza N° 12.933).
Huelga recordar que la primera prórroga a esta emergencia fue declarada por Ordenanza Nº 13.036, el 25 de abril de 2025 hasta el 22 de febrero de 2026: es decir, la norma venció en los plazos.
Con todo, al estar vencido ese plazo administrativo, hoy deberían regir plenamente los alcances de la ordenanza que regula el subsistema de transporte público de pasajeros por colectivos (Ordenanza N° 11.580 y sus modificatorias). Sin embargo, hay frecuencias de varias líneas que se redujeron.
“En un contexto de incremento de combustibles, los empresarios del sistema de colectivos (de la ciudad de Santa Fe) advierten problemas para pagar salarios y definieron reducir frecuencias”, contó una crónica de El Litoral.
Argumentos
¿Cuáles son los argumentos esgrimidos desde el municipio al momento de pedir otra prórroga de la emergencia en el transporte público?
Primero, “continuar disponiendo de las herramientas y facultades necesarias para profundizar el proceso de mejora y eficientización del sistema de movilidad de la ciudad, garantizando soluciones de transporte adecuadas y sostenibles para los usuarios”, dice el mensaje.
La extensión de dicha normativa “permitirá consolidar los avances alcanzados, fortalecer la calidad del servicio (de colectivos) y mejorar, en definitiva, la experiencia de viaje de la ciudadanía”, aduce.
“Crecimiento sostenido” de los kilómetros recorridos por unidades con una antigüedad menor a cinco años desde 2023 a 2025; la nueva Línea 22, la “Línea Puerto” (modificación del recorrido de la Línea 9y la de los boliches, otros de los elementos ponderados.
“Los aportes efectuados por el Ejecutivo durante la presente gestión superaron los $3.000 millones”, los cuales “permitieron contribuir al restablecimiento del equilibrio financiero del sistema y mitigar los efectos de las adecuaciones tarifarias”, añade.
En el recinto
“Queríamos saber con explicaciones puras, claras y transparentes, por qué aumentó el boleto a 1.720 pesos, y cuáles son los motivos para prorrogar la emergencia en movilidad otra vez. Pero parece que desde el Ejecutivo nadie quiere dar la cara...”, fustigó el justicialista Pedro Medei.
Criticó a sus pares oficialistas por considerar que les dan un “blindaje” al intendente y a los integrantes del órgano de control. “Sólo necesitamos algún tipo de comunicación formal, pública, clara y transparente por parte del Ejecutivo: necesitamos información para ser parte del cogobierno. Queremos saber cuál es el plan de acción”, insistió.
La que salió a responder el golpe discursivo desde el oficialismo fue la concejala María Beatriz Barletta. Recordó una resolución de 2024, aprobada por el Cuerpo y votada por “Unidos”, donde se requería a la Nación la restitución del Fondo Compensador del Transporte para el interior del país.
“No pretendemos un subsidio nacional de un Estado nacional donde años atrás le pagaba indiscriminadamente a las empresas del transporte… Sólo quiero recordar que ya hace más de dos años, en la ciudad no tenemos el ‘fantasma’ del paro de colectivos, cuando la ciudadanía quedaba literalmente varada”, devolvió al argumento opositor.
“Nadie quiera que haya un paro de colectivos, sabemos lo que implica para la gente -prosiguió Barletta-. Y que ese fantasma se haya ido fue por esta herramienta de la emergencia en movilidad que nos pide nuestro intendente Poletti, para poder volver a actuar de manera inmediata y ágil, aún con la eliminación de los subsidios nacionales”.
También aludió al aumento significativo de los combustibles, como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente, e insistió. “Vamos a seguir insistiendo con la prórroga de la emergencia en movilidad, para que se pueda seguir luchando para optimizar el servicio de colectivos”.
En línea similar, el también oficialista Julián Martínez comparó los costos de moverse en colectivo en la ciudad de Buenos Aires, “irrisorios” a los valores que se manejan en las ciudades del interior. Quiso mostrar la desigualdad con respecto al AMBA, donde con subsidios es mucho más barato viajar en el transporte público.
“Judicializar”
Los ánimos se iban caldeando y la intensidad de las palabras saturaba ya los volúmenes de los micrófonos en las bancas. El concejal Jorge Fernández (Bloque PJ) dijo: “Desde hace dos años venimos reclamando de forma sistemática que el intendente judicialice el reclamo para la devolución del dinero de los subsidios nacionales”.
“Porque esos dineros son de todos los santafesinos, con el pago de nuestros impuestos. Es muy injusta y desigual la distribución si comparamos lo que abona un pasajero de Santa Fe con uno del AMBA. Por eso, le pedimos al intendente que judicialice este tema. Eso sería una acción concreta”, enfatizó en este punto.
“Y si Poletti judicializara este reclamo legítimo, nosotros lo acompañaríamos. Porque hasta ahora, los resultados positivos han sido ‘cero’. Eso sí, para pedir una prórroga de la emergencia en el transporte tiene más imaginación”, chicaneó.
“Pero esa imaginación no la tiene para reclamarle al presidente de la Nación (Javier Milei) por la vía judicial: ahí estaría defendiendo de forma genuina lo que es de todos los santafesinos”, subrayó Fernández.
El “caminito” del expediente
El Mensaje N° 4 es el expediente N° 1330-02105707-0. Ingresó formalmente a la Secretaría Legislativa el día 12 de marzo: según el sistema de información de expedientes municipales, está en la comisión de Servicios Públicos, Transporte y Ambiente. Y de allí no se movió hasta la fecha.
La comisión de Servicios Públicos está integrada por María Beatriz Barletta y Silvina Cian (Interbloque oficialista “Unidos”); Jorge Fernández, Pablo Mussio y Violeta Quiróz (estos tres de la oposición: PJ, LLA y Mesas de Trabajo, respectivamente).
Es decir, que tienen más peso esas últimas tres firmas opositoras al momento de “dejar quieto ese expediente”. O bien para “hacerlo mover” hacia las otras comisiones -de Hacienda y de Gobierno, las dos más importantes, donde el oficialismo tiene mayorías de concejales- para darle salida a un proyecto legislativo y que éste llegue, finalmente, al recinto.
Con relación a esto último, ¿hay algún “movimiento ajedrecístico” en la política vernácula dentro del recinto? Puede que sí. “Muy difícil que se destrabe la prórroga de la emergencia en movilidad...”, deslizó un alto operador legislativo. Así las cosas, habrá que esperar las próximas sesiones para ver si se llega a algún acuerdo. En tanto, la crisis del transporte continúa.