Debate clave en la Sociedad Rural

Productores de Vera exigen respuestas estructurales ante la crisis hídrica

Con amplia participación de funcionarios provinciales, legisladores y autoridades locales, la Sociedad Rural de Vera impulsó un encuentro donde se expuso la gravedad de la situación hídrica. Productores reclamaron soluciones estructurales y medidas inmediatas para sostener la actividad.