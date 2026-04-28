La Sociedad Rural de Vera protagonizó una reunión clave para analizar la crítica situación generada por los excesos hídricos que afectan al departamento Vera. El encuentro, realizado en el predio de la entidad, reunió a funcionarios provinciales, legisladores y autoridades locales, en un ámbito marcado por el fuerte reclamo del sector productivo.
Productores de Vera exigen respuestas estructurales ante la crisis hídrica
Con amplia participación de funcionarios provinciales, legisladores y autoridades locales, la Sociedad Rural de Vera impulsó un encuentro donde se expuso la gravedad de la situación hídrica. Productores reclamaron soluciones estructurales y medidas inmediatas para sostener la actividad.
Participaron del debate el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; el director de Ganadería y Sanidad Animal, Facundo Méndez; el secretario de Asuntos Hídricos, Nicolás Mijich; el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; junto a representantes de Vialidad Provincial, el senador Osvaldo Sosa y el diputado Sergio Rojas.
También estuvieron presentes la intendente de Vera, Paula Mitre, el intendente de Calchaquí, Rubén Cuello, y presidentes comunales de la región.
Una problemática estructural que se repite
Durante la jornada, los productores plantearon con firmeza que la actual coyuntura no responde a un evento excepcional, sino a una problemática histórica.
En un documento elaborado en el encuentro se remarcó que las inundaciones y excesos hídricos son consecuencia de la falta de mantenimiento de canales, el deterioro de la red vial rural y la insuficiente infraestructura.
En ese sentido, exigieron información concreta sobre las acciones en marcha y cuestionaron la falta de intervenciones durante períodos de sequía, lo que —según señalaron— agrava el impacto de las lluvias intensas.
Entre los principales pedidos, la entidad solicitó medidas urgentes para garantizar la transitabilidad y conectividad en zonas rurales. También reclamó una evaluación integral del sistema eléctrico, al considerar que el servicio es deficiente y afecta directamente la calidad de vida de los habitantes rurales.
Asimismo, se planteó la necesidad de avanzar en obras estratégicas, como la conexión de infraestructura energética, y se solicitó la exención de pagos para productores afectados ante la falta de servicios efectivos en el contexto de emergencia.
Emergencia productiva y medidas urgentes
El sector advirtió que la situación del productor ganadero es crítica, con traslados forzados de hacienda, aumento de costos y pérdidas económicas que derivan en descapitalización. En este marco, se reclamó agilizar los trámites para acceder a certificados de emergencia y gestionar su homologación a nivel nacional, con el objetivo de obtener alivio fiscal.
También se solicitó información sobre líneas de financiamiento adaptadas a la coyuntura y medidas de corto plazo, como la flexibilización de requisitos sanitarios, facilidades para el traslado de animales y la implementación de corrales temporarios.
Además, se alertó sobre el aislamiento de comunidades rurales, lo que compromete el acceso a servicios esenciales como salud y educación.
Con más de 22.300 km², el departamento Vera enfrenta una problemática de larga data que, según coincidieron los participantes, requiere decisiones políticas firmes, acciones inmediatas y una planificación sostenida. Como conclusión, se destacó la necesidad de trabajar de manera coordinada con los gobiernos locales, actores clave por su conocimiento directo del territorio.