La Argentina restituyó este lunes su estatus de país libre de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP). El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) elevó el informe de autodeclaración ante la OMSA tras haber cerrado el último evento detectado en aves comerciales. Esta noticia marca el fin de un periodo de incertidumbre sanitaria y abre una nueva etapa para el comercio internacional de proteínas animales.
Argentina recupera su estatus sanitario: el país vuelve a ser libre de influenza aviar
El Senasa notificó formalmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) tras cumplirse 28 días sin nuevos brotes en el circuito comercial.
El camino hacia la recuperación
La recuperación del estatus no fue un proceso azaroso, sino el resultado de un riguroso esquema de control. Según lo establecido en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OMSA, deben transcurrir al menos 28 días desde la finalización de las tareas de limpieza y desinfección en los predios afectados sin que se reporten nuevos casos.
Los focos que habían puesto en jaque la sanidad nacional se localizaron en las localidades de Ranchos, Lobos y Bolívar (Buenos Aires), y en Alejo Ledesma (Córdoba). En cada uno de ellos, los técnicos del Senasa aplicaron el protocolo de "rifle sanitario", que incluyó el despoblamiento de las granjas, la disposición final de los restos y la desinfección total de las instalaciones.
Exportaciones: se reactivan las negociaciones
Con el documento enviado a la OMSA, el organismo sanitario nacional anunció que retomará de inmediato las gestiones con los socios comerciales para normalizar el flujo de exportaciones. Cabe destacar que, durante la emergencia, la Argentina logró sostener ventas externas con países que aceptan criterios de "zonificación" o "compartimentación", herramientas que permiten exportar desde áreas que no estuvieron afectadas por el virus. Sin embargo, recuperar la condición de "país libre" es fundamental para aquellos mercados más exigentes que suspendieron las compras de manera total.
Desde la industria avícola recibieron la novedad con optimismo, subrayando que este logro refuerza la confianza internacional en el sistema de vigilancia argentino y garantiza la estabilidad de miles de puestos de trabajo que dependen de la cadena productiva.
Vigilancia activa y prevención
A pesar del retorno a la normalidad sanitaria, las autoridades advirtieron que no se debe "bajar la guardia". El Senasa recordó que la enfermedad sigue circulando en aves silvestres y migratorias, por lo que instó a los productores a extremar las medidas de bioseguridad en las granjas comerciales y a los tenedores de aves de traspatio a notificar de forma inmediata cualquier síntoma de mortandad inusual.
La restitución del estatus libre de gripe aviar es un espaldarazo vital para el campo argentino en un contexto económico complejo. La transparencia en la gestión de la crisis y la celeridad en la respuesta técnica demostraron que la articulación entre el Estado y el sector privado es la única vía para proteger la sanidad agroalimentaria y asegurar el acceso de nuestros productos a las góndolas del mundo.