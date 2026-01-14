El huevo, una proteína clave con potencial de expansión en Argentina

El cierre de 2025 dejó señales de alerta para el sector productor de huevos en la Argentina. Según el balance difundido en la revista CAPIA Informa N°331, la producción creció más de un 9% impulsada por el ingreso de nuevas reproductoras, mientras que la oferta de pollitas BB aumentó más del 10%.
Este incremento, sumado al ingreso de nuevos actores y a un consumo que empieza a mostrar su techo, derivó en un escenario de rentabilidad nula para los productores.
Desde la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), el diagnóstico es claro: “Creemos que ya la rentabilidad está en el punto cero.”, expresó su presidente, Juan Kutulas, en una entrevista publicada en la edición.
El dirigente explicó que, aunque 2025 fue positivo en términos productivos y de demanda, la caída de los precios a partir de mayo —en un contexto de costos elevados— deterioró rápidamente la ecuación económica.
En ese sentido, la entidad informó que hoy se producen no menos de 145.000 cajones diarios y la pérdida de rentabilidad semanal supera los dos millones de dólares. Desde el mejor precio recibido por el productor en mayo de 2025 hasta fin de año, la caída de ingresos acumulada alcanzó niveles que —según CAPIA— obligan a una reflexión profunda sobre el futuro inmediato del sector.
“Hoy la crisis no dirime entre producción y consumo, es una crisis de rentabilidad. y eso exige decisiones rápidas y consensuadas”, subrayó Kutulas.
Más exportaciones
Ante este panorama, CAPIA propone dos caminos: exportar más y aumentar el consumo interno. Kutulas sostuvo que Argentina aún tiene margen para crecer en consumo —actualmente cercano a los 391 huevos por persona al año— y planteó como objetivo alcanzar los 700 huevos por habitante.
“Ahí estaría la gran solución”, afirmó, destacando la necesidad de sostener campañas de promoción con aportes de todo el sector.
En materia de exportaciones, el presidente de CAPIA insistió en fortalecer la industria del huevo procesado, clave para absorber excedentes y mejorar los márgenes. Sin embargo, advirtió que la falta de previsibilidad y acuerdos estables entre productores e industrias limita el desarrollo exportador.
“Si esas fábricas logran exportar una gran cantidad de huevo en polvo, que es como más se utiliza en el comercio internacional, esa sería la solución para salir de esta crisis o, al menos, para que la crisis sea menor que la que tenemos hoy.”, indicó.
El dirigente también reclamó mayor control del contrabando de huevos desde países limítrofes, no sólo por su impacto económico, sino por el riesgo sanitario que implica frente a la amenaza de la gripe aviar.
En este punto, Kutulas fue contundente: “La vacunación no es solo una medida sanitaria: es una decisión estratégica para garantizar la continuidad productiva y la estabilidad del sector”.
Perspectivas para 2026
De cara a 2026, el presidente de CAPIA planteó una hoja de ruta que combina medidas urgentes y estructurales: colocar el excedente, ampliar mercados, fortalecer la sanidad y lograr una participación más activa de los productores en la cámara.
“Tenemos que proyectar un mayor consumo y una mayor exportación, pero también aparece un desafío institucional: lograr una mayor participación y aporte de los productores a la cámara”, afirmó Kutulas.
El huevo se consolida como una de las proteínas más accesibles. Pero su sustentabilidad económica dependerá, según CAPIA, de la capacidad del sector para trabajar en conjunto, sumar esfuerzos y abrir nuevos horizontes comerciales.