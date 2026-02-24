Amenaza la producción

Uruguay declara emergencia sanitaria por gripe aviar y endurece controles en todo el país

El MGAP activó la emergencia sanitaria nacional tras detectar influenza aviar H5 de alta patogenicidad en aves silvestres de Maldonado, Rocha y Canelones. La medida incluye restricciones de movimiento, suspensión de eventos avícolas y refuerzo de bioseguridad.