Uruguay declara emergencia sanitaria por gripe aviar y endurece controles en todo el país

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), declaró este martes 24 de febrero de 2026 la emergencia sanitaria en todo Uruguay luego de confirmarse influenza aviar H5 de alta patogenicidad en aves silvestres de Maldonado, Rocha y Canelones. La resolución dispone medidas preventivas inmediatas para intentar contener la enfermedad y evitar su avance hacia el sistema productivo avícola.
Desde Presidencia de Uruguay señalaron que la decisión se apoya en un informe técnico de la División Sanidad Animal y que, además de las restricciones, abre un esquema de vigilancia epidemiológica, inspecciones y controles sanitarios con foco en proteger la sanidad animal, la salud pública y el ambiente.
Las medidas
El paquete de medidas apunta a cortar circulación y contacto. Entre los puntos centrales, el MGAP resolvió restringir movimientos de aves de traspatio y de aquellas no controladas por el Sistema de Monitoreo Avícola; en paralelo, las aves de traspatio y los sistemas free range deberán permanecer en instalaciones cerradas y techadas, en línea con el manual de contingencia vigente.
También quedaron suspendidas ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar en todo el territorio, una medida preventiva para reducir el riesgo de diseminación. La cobertura de Rurales El País agrega que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones según la normativa vigente.
Bioseguridad reforzada
En paralelo a la resolución, el MGAP exhortó a productores y población a extremar medidas de bioseguridad: evitar el ingreso de personas ajenas a los establecimientos, reforzar limpieza y desinfección de materiales, instalaciones y vehículos, usar ropa exclusiva para el manejo de aves y mantener mallas antipájaros en buen estado para impedir contacto con fauna silvestre. También recomendó pediluvios en accesos y registros actualizados de visitas y producción.
El organismo recordó además los signos clínicos que deben encender la alarma —muerte súbita, problemas respiratorios, temblores o parálisis, caída de postura, diarrea, pérdida de apetito, hemorragias o coloración azulada en crestas y patas, entre otros— y pidió no manipular ni trasladar aves sospechosas, usar protección personal y notificar de inmediato a los canales oficiales.
Como mensaje para bajar ansiedad en el consumo (tema sensible, siempre), la comunicación indicó que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne de ave ni de huevos, mientras se insiste en reforzar la vigilancia sanitaria en toda la cadena.