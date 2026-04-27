Las exportaciones de bienes de Argentina registraron en 2025 uno de sus mejores desempeños históricos, al alcanzar los US$ 87.111 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El crecimiento interanual del 9,3% posiciona a este resultado como el segundo más alto desde 1993, solo por detrás del récord de 2022.
Del agro a la energía: cómo cambió el mapa de las exportaciones argentinas
Las exportaciones argentinas alcanzaron en 2025 los US$ 87.111 millones, con un crecimiento interanual del 9,3% y el segundo mejor registro histórico. Aunque la Región Pampeana sigue concentrando la mayor parte de los envíos, la Patagonia avanza con fuerza impulsada por el sector energético, generando una mayor diversificación.
Sin embargo, más allá del volumen, el dato central es el cambio progresivo en el mapa productivo que origina esas exportaciones.
El peso histórico de la Región Pampeana
El análisis por provincias confirma el liderazgo estructural de la Región Pampeana, donde se concentra la mayor parte de la actividad agroindustrial. La provincia de Buenos Aires encabezó el ranking en 2025, con exportaciones por US$ 31.684 millones, equivalentes al 36% del total nacional. Le siguieron Santa Fe, con US$ 16.190 millones (19%), y Córdoba, con US$ 10.913 millones (13%).
En conjunto, estas tres provincias explicaron el 67% de las ventas externas del país. Aunque se trata de una leve caída respecto al promedio histórico del 71%, no responde a una retracción, sino a que otras regiones crecieron a un ritmo más acelerado.
En términos productivos, la matriz exportadora de estas provincias continúa fuertemente vinculada al agro. Cereales, harinas, aceites, carnes y derivados explican la mayor parte de los envíos, consolidando el perfil agroindustrial como columna vertebral del comercio exterior argentino.
El avance de la Patagonia y el rol de la energía
La principal novedad del informe es el crecimiento sostenido de la Patagonia, especialmente de provincias como Neuquén y Chubut, que ganaron participación en los últimos años. Ambas jurisdicciones representaron en conjunto el 10% de las exportaciones nacionales en 2025, con un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto al promedio del último lustro.
El caso más destacado es el de Neuquén, que alcanzó exportaciones récord por US$ 4.534 millones, más que duplicando su promedio reciente. Este salto se explica casi en su totalidad por el desarrollo del sector energético, con el petróleo crudo y el gas como principales productos.
Chubut también mostró un fuerte crecimiento, con exportaciones por US$ 3.966 millones, impulsadas por el petróleo, los metales y la pesca. Este dinamismo se inscribe en el contexto de la expansión de la producción no convencional en Vaca Muerta, que transformó el perfil exportador del sur argentino.
Al analizar las exportaciones por regiones, la Región Pampeana sigue siendo dominante, con el 71,5% del total y envíos por US$ 62.250 millones. Sin embargo, la Patagonia ya representa el 14,5% de las exportaciones, alcanzando un récord histórico de US$ 12.613 millones.
Este cambio implica una transformación en la composición de las exportaciones. El rubro de combustibles y energía ganó terreno de manera significativa: pasó de representar el 2,6% en 2015 al 13% en 2025, con exportaciones por más de US$ 11.000 millones.
En paralelo, aunque los productos agroindustriales continúan siendo predominantes en términos absolutos —con más de US$ 51.000 millones exportados—, perdieron participación relativa dentro del total. Lo mismo ocurrió, en menor medida, con las manufacturas de origen industrial.
Más volumen, menor concentración
El informe también destaca el crecimiento de otras provincias que alcanzaron niveles récord de exportación en 2025, como Santa Cruz, Salta, Jujuy y Corrientes, con desempeños vinculados a la minería, la energía y la producción primaria.
En este contexto, el cambio más relevante no es la pérdida de peso de la Región Pampeana en términos absolutos, sino la aparición de nuevos polos dinámicos que amplían la base exportadora del país. La Patagonia, en particular, pasó de representar poco más del 7% de las exportaciones en 2013 a casi el 15% en la actualidad.
En síntesis, la Argentina mantiene su núcleo exportador en el agro, pero comienza a mostrar una estructura más diversificada. El crecimiento del sector energético, especialmente en el sur del país, no solo impulsa el volumen total de exportaciones, sino que también redefine el mapa productivo nacional y abre nuevas perspectivas para el comercio exterior en los próximos años.