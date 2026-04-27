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Del agro a la energía: cómo cambió el mapa de las exportaciones argentinas

Las exportaciones argentinas alcanzaron en 2025 los US$ 87.111 millones, con un crecimiento interanual del 9,3% y el segundo mejor registro histórico. Aunque la Región Pampeana sigue concentrando la mayor parte de los envíos, la Patagonia avanza con fuerza impulsada por el sector energético, generando una mayor diversificación.