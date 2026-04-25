Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

La soja pierde superficie pero mejora rindes y eleva la producción a 48,6 millones de toneladas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires ajustó a la baja el área sembrada con soja, pero elevó la proyección de producción gracias a mejores rindes. Las lluvias siguen demorando la cosecha en varias regiones.