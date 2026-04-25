Informe de la BCR

Se estiman 300.000 ha menos de trigo 2026/27 en la región núcleo

La intención de siembra inicial señala una caída interanual del 17%. Las encuestas muestran que se quiere mantener al trigo en las rotaciones, pero también señalan como dificultad el abrupto cambio de la relación urea/trigo, que pasó de 2,6 a 4,1 en un año. Cosecha y lluvias: ¿cambio de escenario para la próxima semana?