El Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) fue sede del remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26, un evento que marca el inicio simbólico de la comercialización y que volvió a reunir a dirigentes políticos, empresariales y referentes del agro.
Bortolato: "Cuando las instituciones trabajan juntas, las cosas empiezan a suceder"
En el tradicional Remate del Primer Lote de Soja, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario llamó a sostener una agenda estratégica de desarrollo articulada entre el sector público y el privado, y destacó los avances concretos en infraestructura logística, la reducción de derechos de exportación y el rol social de la producción. El excedente sobre el precio pizarra será donado a UNICEF Argentina para un proyecto de acceso al agua segura en el Gran Chaco.
El acto fue encabezado por el presidente de la entidad, Pablo Bortolato, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y autoridades locales y nacionales.
En su discurso, el titular de la BCR delineó los principales ejes de la agenda productiva, con foco en la competitividad del sistema agroexportador.
Señales sobre retenciones y producción
Bortolato destacó la necesidad de profundizar la reducción de los derechos de exportación y presentó datos elaborados por la entidad que proyectan un fuerte impacto positivo ante su eliminación: más de 2 millones de hectáreas adicionales en producción, un incremento de 17 millones de toneladas y más de 6.500 millones de dólares en exportaciones.
“El desafío es sostener medidas que impulsen la producción y generen previsibilidad”, sostuvo, al tiempo que subrayó que el mayor nivel de actividad permitiría recuperar la recaudación en pocos años.
También puso en valor el rol de los productores, a quienes definió como actores centrales que “invierten y trabajan en contextos complejos”, y destacó el caso de los responsables del lote rematado como ejemplo del aporte del sector al desarrollo.
Infraestructura y logística en el centro del debate
Otro de los ejes fue la infraestructura. El presidente de la BCR resaltó los avances en la licitación de la vía navegable troncal y las obras viales estratégicas en la región, como el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe y la mejora de accesos portuarios.
Además, mencionó la reorganización del sistema ferroviario de cargas, especialmente el Belgrano, como una pieza clave para reducir costos logísticos. “Estamos empezando a saldar deudas históricas en transporte”, afirmó.
En el plano internacional, advirtió sobre las restricciones al biodiesel en Europa y su impacto en la cadena de valor, señalando que la entidad ya trabaja con información técnica para respaldar gestiones oficiales.
Un evento que sintetiza articulación público-privada
Durante la jornada, autoridades nacionales, provinciales y municipales coincidieron en destacar el rol del sector agroindustrial y la necesidad de reglas claras. Pullaro remarcó el valor del campo en la identidad santafesina, mientras que desde Nación subrayaron el potencial productivo ante políticas previsibles.
El remate estuvo a cargo de representantes del mercado y culminó con la compra del lote —de 36.000 kilos— por parte de Macro Agro en $1.800.000. El excedente será destinado a UNICEF Argentina para proyectos de acceso al agua en el Gran Chaco.
Más allá de la operación comercial, el evento volvió a consolidarse como un espacio de referencia donde confluyen producción, política y mercado, y donde se trazan las principales líneas del futuro agroindustrial argentino.