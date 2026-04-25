El Gobierno Nacional avanza en una estrategia para fortalecer el desarrollo del riego agropecuario a través de un paquete de medidas fiscales y financieras que buscan reducir costos, incentivar inversiones y mejorar la eficiencia productiva en el sector.
Menos impuestos y más inversión: Nación anuncia nuevas medidas para potenciar el riego en el agro
El Gobierno Nacional oficializó una serie de medidas destinadas a impulsar el riego agropecuario, incluyendo la reducción del IVA sobre la energía eléctrica y beneficios fiscales para inversiones. El objetivo es mejorar la competitividad y estabilidad productiva.
En ese marco, la reciente sanción de la Ley 27.802/2026 introdujo modificaciones clave que impactan directamente en la estructura de costos de los productores.
Entre los principales cambios se destaca la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el consumo de energía eléctrica destinada al riego, que pasó del 27% al 10,5%. La medida, contemplada en el artículo 189 de la norma, representa un alivio significativo en uno de los insumos más relevantes para los sistemas de riego intensivo.
Menor carga impositiva para mejorar la competitividad
Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca señalaron que esta decisión apunta a fortalecer una actividad considerada estratégica para la estabilidad de la producción agropecuaria, especialmente en contextos de creciente variabilidad climática.
El acceso a sistemas de riego eficientes permite reducir la dependencia de las precipitaciones, mejorar los rindes y asegurar mayor previsibilidad en los ciclos productivos.
En ese sentido, la disminución del costo energético se traduce en una mejora directa en la rentabilidad de los establecimientos que incorporan esta tecnología.
Incentivos para acelerar inversiones
Otro de los ejes centrales de la normativa es la promoción de inversiones en infraestructura de riego y eficiencia energética.
A través del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), incluido en el artículo 182, se habilita la amortización acelerada —en una única cuota— en el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de equipos de riego.
A esto se suma la posibilidad de computar el crédito fiscal del IVA con un recupero en apenas tres períodos mensuales, lo que mejora sustancialmente el flujo de caja de los productores.
Este esquema reduce los tiempos de repago de las inversiones y favorece la adopción de tecnologías más eficientes, como el riego por pivote central y por goteo.
Un esquema integral para impulsar el riego
Las medidas se complementan con decisiones previas orientadas a reducir los costos de equipamiento, como la baja de aranceles a la importación de sistemas de riego —del 14% al 2%— y la eliminación del impuesto PAIS para este tipo de bienes.
Según destacan desde el Gobierno, este conjunto de herramientas busca generar condiciones más favorables para el desarrollo de una agricultura más intensiva, tecnificada y resiliente frente a los desafíos climáticos.