Con baja del IVA y beneficios fiscales

Menos impuestos y más inversión: Nación anuncia nuevas medidas para potenciar el riego en el agro

El Gobierno Nacional oficializó una serie de medidas destinadas a impulsar el riego agropecuario, incluyendo la reducción del IVA sobre la energía eléctrica y beneficios fiscales para inversiones. El objetivo es mejorar la competitividad y estabilidad productiva.