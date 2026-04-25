#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Río Salado
Con baja del IVA y beneficios fiscales

Menos impuestos y más inversión: Nación anuncia nuevas medidas para potenciar el riego en el agro

El Gobierno Nacional oficializó una serie de medidas destinadas a impulsar el riego agropecuario, incluyendo la reducción del IVA sobre la energía eléctrica y beneficios fiscales para inversiones. El objetivo es mejorar la competitividad y estabilidad productiva.

El Ejecutivo nacional apuesta al riego como eje clave para estabilizar la producción agropecuaria. Foto: GentilezaEl Ejecutivo nacional apuesta al riego como eje clave para estabilizar la producción agropecuaria. Foto: Gentileza
Seguinos en
Por: 

El Gobierno Nacional avanza en una estrategia para fortalecer el desarrollo del riego agropecuario a través de un paquete de medidas fiscales y financieras que buscan reducir costos, incentivar inversiones y mejorar la eficiencia productiva en el sector.

En ese marco, la reciente sanción de la Ley 27.802/2026 introdujo modificaciones clave que impactan directamente en la estructura de costos de los productores.

Mirá tambiénBortolato: "Cuando las instituciones trabajan juntas, las cosas empiezan a suceder"

Entre los principales cambios se destaca la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el consumo de energía eléctrica destinada al riego, que pasó del 27% al 10,5%. La medida, contemplada en el artículo 189 de la norma, representa un alivio significativo en uno de los insumos más relevantes para los sistemas de riego intensivo.

Menor carga impositiva para mejorar la competitividad

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca señalaron que esta decisión apunta a fortalecer una actividad considerada estratégica para la estabilidad de la producción agropecuaria, especialmente en contextos de creciente variabilidad climática.

Sod is irrigated next to a field being plowed in the San Pasqual Valley near Escondido, California, United States August 30, 2016. REUTERS/Mike Blake eeuu california San Pasqual Valley california cultivos sitema de riego campos cultivos plantacionesEl Gobierno nacional impulsa el riego agropecuario con baja del IVA y beneficios a la inversión

El acceso a sistemas de riego eficientes permite reducir la dependencia de las precipitaciones, mejorar los rindes y asegurar mayor previsibilidad en los ciclos productivos.

En ese sentido, la disminución del costo energético se traduce en una mejora directa en la rentabilidad de los establecimientos que incorporan esta tecnología.

Incentivos para acelerar inversiones

Otro de los ejes centrales de la normativa es la promoción de inversiones en infraestructura de riego y eficiencia energética.

A través del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), incluido en el artículo 182, se habilita la amortización acelerada —en una única cuota— en el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de equipos de riego.

Mirá tambiénEl primer cuatrimestre de 2026 marca un récord en exportaciones agroindustriales

A esto se suma la posibilidad de computar el crédito fiscal del IVA con un recupero en apenas tres períodos mensuales, lo que mejora sustancialmente el flujo de caja de los productores.

Este esquema reduce los tiempos de repago de las inversiones y favorece la adopción de tecnologías más eficientes, como el riego por pivote central y por goteo.

Un esquema integral para impulsar el riego

Las medidas se complementan con decisiones previas orientadas a reducir los costos de equipamiento, como la baja de aranceles a la importación de sistemas de riego —del 14% al 2%— y la eliminación del impuesto PAIS para este tipo de bienes.

Mirá tambiénLa Sociedad Rural de Santa Fe se consolidó como un espacio clave para la capacitación y la innovación

Según destacan desde el Gobierno, este conjunto de herramientas busca generar condiciones más favorables para el desarrollo de una agricultura más intensiva, tecnificada y resiliente frente a los desafíos climáticos.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Agricultura
Carga Tributaria
Ganadería
Ministerio de Economía
campolitoral-edicion-impresa
campolitoral - actualidad
Luis Caputo
Javier Milei
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro