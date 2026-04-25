La gastronomía se ha transformado en uno de los grandes atractivos de AgroActiva, acompañando el crecimiento sostenido de la muestra y consolidándose como un espacio que trasciende lo estrictamente productivo.
AgroActiva también se vive en los sabores: la gastronomía, un clásico de la muestra
Asadores, restaurantes y patios de comida vuelven a ocupar un lugar central en la próxima edición, con una propuesta que combina tradición, identidad regional y un espacio de encuentro para miles de visitantes.
Año tras año, los visitantes no solo recorren los stands y las últimas novedades tecnológicas del agro, sino que también encuentran en la oferta culinaria un punto de encuentro, descanso y celebración de la cultura rural.
En cada edición, los aromas de la parrilla y la cocina regional comienzan a sentirse desde temprano, marcando el pulso de una feria que reúne a familias, productores, técnicos y empresas de todo el país.
Los tradicionales asadores, las parrillas a cielo abierto y los restaurantes instalados dentro del predio forman parte del paisaje habitual, ofreciendo una amplia variedad de propuestas que reflejan la identidad gastronómica de las distintas regiones argentinas.
La presencia de estos espacios no es casual. La organización de la muestra ha venido trabajando en los últimos años para fortalecer la experiencia del visitante, entendiendo que la gastronomía cumple un rol clave en la dinámica diaria del evento.
Los patios de comida, los restaurantes y los puestos gastronómicos funcionan como verdaderos puntos de encuentro, donde se generan reuniones informales, se comparten charlas de negocios y se construyen vínculos en un ambiente distendido.
Comidas con perfil federal
Además, la oferta gastronómica acompaña el perfil federal de AgroActiva. En cada rincón del predio es posible encontrar desde carnes asadas y comidas criollas hasta propuestas más rápidas y modernas, pensadas para quienes buscan optimizar su tiempo durante la recorrida.
Esta diversidad responde a la masividad de la muestra y a la necesidad de brindar alternativas para públicos de diferentes edades y preferencias.
Otro rasgo distintivo es la participación de asadores y emprendimientos gastronómicos que encuentran en la exposición una vidriera para mostrar su trabajo ante miles de visitantes.
Consolidación
Para muchos de ellos, formar parte de AgroActiva significa consolidar su presencia en un evento de referencia para el sector agroindustrial y posicionar su propuesta en un contexto de alta visibilidad.
De cara a la próxima edición, la gastronomía volverá a tener un rol protagónico dentro del predio ferial, acompañando la intensa agenda de actividades técnicas, comerciales e institucionales que caracterizan a la megamuestra.
La expectativa es que los espacios gastronómicos mantengan su nivel de convocatoria y continúen aportando valor a la experiencia integral que ofrece el evento.
En definitiva, AgroActiva no solo se recorre y se trabaja: también se disfruta. Y en ese recorrido, la gastronomía se consolida como una parte esencial de la identidad de la exposición, reafirmando su lugar como un punto de encuentro donde el campo, la tradición y la comunidad se expresan también a través de los sabores.