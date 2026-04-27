Con 9 bancos presentes

AgroActiva 2026: el financiamiento se consolida como eje del negocio agropecuario

Del 3 al 6 de junio en Armstrong, AgroActiva 2026 reunirá a nueve entidades financieras que ofrecerán líneas de crédito específicas para el sector. En un contexto que exige herramientas competitivas, el financiamiento se posiciona como uno de los grandes protagonistas de la muestra.