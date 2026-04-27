El 11 de junio se realizará en Rosario el XIII Congreso Ganadero, un encuentro clave para analizar la situación actual del sector y brindar herramientas a productores. La jornada pondrá el foco en mejorar la eficiencia productiva y aumentar los kilos por animal.
Congreso Ganadero 2026 en Rosario: foco en productividad, kilos y eficiencia en un contexto desafiante
Con 13 ediciones, el Congreso Ganadero se consolida como un espacio de referencia para el sector, en el que se combinan análisis de coyuntura y herramientas prácticas. Se realizará el 11 de junio en la entidad ruralista.
El Ing. Agr. Tomás Layús presidente de la Sociedad Rural de Rosario, destacó que el evento buscará “mostrar dónde está parada hoy la ganadería”, con un diagnóstico realista que contemple tanto las oportunidades como las dificultades actuales.
Según explicó, el escenario presenta “luces verdes, amarillas y algunas rojas”, lo que obliga a analizar en profundidad cada sistema productivo.
Especialistas y referentes
El Congreso tendrá formato de jornada completa y reunirá a especialistas y referentes del sector, con el objetivo de acercar información técnica y estratégica a los productores. La propuesta apunta especialmente al productor de base, aunque también estará abierta a técnicos y público interesado.
Uno de los ejes centrales será la necesidad de mejorar la eficiencia tranqueras adentro. En ese sentido, Layús remarcó la importancia de aumentar el peso de faena y optimizar los procesos productivos. “Hoy perder kilos es perder dinero sin darnos cuenta”, señaló, al tiempo que destacó que llevar los animales a mayores pesos puede marcar una diferencia significativa en la rentabilidad.
Entre los temas que se abordarán se destacan el aporte de la genética, la sanidad animal clave para evitar pérdidas productivas y el aprovechamiento de recursos forrajeros en un año que se perfila como húmedo. También se hará foco en el manejo, el seguimiento y el uso de datos como herramientas fundamentales para mejorar los resultados.
También por streaming
Además de la instancia presencial, el evento será transmitido posteriormente a través del canal de YouTube de la Sociedad Rural de Rosario, ampliando su alcance a productores de todo el país.
Con 13 ediciones, el Congreso Ganadero se consolida como un espacio de referencia para el sector, en el que se combinan análisis de coyuntura y herramientas prácticas.
En un contexto donde los márgenes son cada vez más ajustados, la eficiencia productiva y la toma de decisiones basada en información aparecen como claves para sostener y mejorar el negocio ganadero .