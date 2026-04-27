En la Sociedad Rural

Congreso Ganadero 2026 en Rosario: foco en productividad, kilos y eficiencia en un contexto desafiante

Con 13 ediciones, el Congreso Ganadero se consolida como un espacio de referencia para el sector, en el que se combinan análisis de coyuntura y herramientas prácticas. Se realizará el 11 de junio en la entidad ruralista.