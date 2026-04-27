¿Cómo serían las exportaciones sin retenciones?

Desde el campo se podrían generar ventas por unos US$ 50,5 mil millones hacia 2036

Son US$ 6.400 millones más sólo en ese año, según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Además, sin los “DEX”, el Estado recaudaría más a partir del cuarto año, por mayor actividad económica.