Programa "1000 Aulas"

Infraestructura educativa: fuerte avance en la construcción de aulas en San Javier

En el marco del programa provincial Programa 1000 Aulas, la Municipalidad de San Javier avanza con la construcción de un nuevo espacio en la Escuela N° 444 Hipólito Bouchart, que ya presenta un 85% de ejecución y forma parte de un plan integral para fortalecer la infraestructura educativa local.