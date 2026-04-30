La Municipalidad de San Javier continúa consolidando su política de fortalecimiento de la infraestructura educativa a través del Programa 1000 Aulas, una iniciativa provincial orientada a mejorar las condiciones de enseñanza en todo el territorio.
Infraestructura educativa: fuerte avance en la construcción de aulas en San Javier
En el marco del programa provincial Programa 1000 Aulas, la Municipalidad de San Javier avanza con la construcción de un nuevo espacio en la Escuela N° 444 Hipólito Bouchart, que ya presenta un 85% de ejecución y forma parte de un plan integral para fortalecer la infraestructura educativa local.
En este contexto, se registra un importante avance en la construcción de un aula en la Escuela N° 444 Hipólito Bouchart, que ya alcanza el 85 % de ejecución.
Con una inversión de 48 millones de pesos, el proyecto transita su tramo final tras la concreción de tareas fundamentales como la colocación de pisos, el tendido de la instalación eléctrica y la ejecución de cielorrasos. Estos trabajos representan hitos determinantes dentro del cronograma, ya que permiten proyectar la pronta finalización del nuevo espacio.
La obra contempla la construcción de un aula cubierta de 58 metros cuadrados y un sector semicubierto de galerías de 35 metros cuadrados, lo que permitirá optimizar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, brindando mayor comodidad tanto a estudiantes como a docentes.
Impacto local y generación de empleo
Uno de los aspectos destacados del proyecto es que su ejecución está a cargo de un contratista local, lo que no solo garantiza un conocimiento directo del territorio, sino que además promueve la generación de empleo y el movimiento de la economía regional.
Este enfoque refuerza el carácter integral de la política pública, que no se limita a la mejora edilicia sino que también apunta al desarrollo socioeconómico del distrito.
Un plan sostenido de expansión educativa
La intervención en la Escuela N° 444 se suma a otras acciones ya concretadas en el marco del programa. Cabe recordar que la Municipalidad finalizó previamente una aula en la Escuela N° 433 Domingo Faustino Sarmiento, consolidando así una línea de trabajo sostenida.
En tanto, ya se proyecta una nueva obra en la Escuela N° 108 Cabo Ramón Anadón. Para este próximo emprendimiento, el municipio avanza en los procesos administrativos de compra de materiales y contratación de mano de obra.
Según se informó, ya se efectuó el depósito del 60 % del monto estipulado en el convenio con la Provincia, y se estima que los trabajos podrían iniciarse después del 20 de mayo.