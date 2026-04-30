En el marco de los 140 años de Santa Clara de Buena Vista, la comunidad se prepara para vivir una propuesta cargada de simbolismo, participación y expresión cultural.
Santa Clara de Buena Vista celebra sus 140 años con "El Camino de los Corazones"
Durante tres jornadas, la localidad pondrá en valor la fe, el compromiso y la identidad a través de intervenciones artísticas, música en vivo y participación institucional.
Se trata de “El Camino de los Corazones”, una iniciativa que se desarrollará los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo, y que invita a recorrer distintos espacios públicos donde se exhibirán corazones intervenidos por instituciones locales.
La actividad forma parte del programa conmemorativo del aniversario y propone una experiencia colectiva que busca destacar los valores que sostienen a la comunidad: la fe, el compromiso y la identidad.
A través de intervenciones artísticas y propuestas culturales, cada jornada tendrá una temática específica que permitirá visibilizar el aporte de distintos sectores.
Un recorrido por los valores de la comunidad
El lunes 11 estará dedicado a los “Corazones de la Fe”. En el acceso al pueblo, las instituciones religiosas exhibirán sus creaciones, en un espacio que contará además con la interpretación en vivo de “Solo le pido a Dios”, actividades del taller de música para adultos y una presentación de la escuela de acrobacias aéreas Liberarte.
Participarán la Iglesia Príncipe de Paz, la Comunidad Evangélica “Jesucristo es Dios” – Anexo Santa Clara y la Parroquia Santa Clara de Asís.
El martes 12 será el turno de los “Corazones del Compromiso”, en el predio de la ex estación de tren. Allí se destacará el rol de las fuerzas vivas de la localidad, con la exhibición de corazones representativos y actividades como la interpretación de “Color Esperanza” y un taller de mix dance.
Formarán parte el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas y Registro Civil, la Subcomisaría Primera, Bomberos Voluntarios, el SAMCo N° 41 y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
Finalmente, el miércoles 13 se celebrarán los “Corazones de la Identidad”, en la zona de la fuente, donde instituciones y grupos comunitarios compartirán sus expresiones. La jornada incluirá la interpretación de “Zamba para mi pueblo” y la actuación del grupo folclórico “Andariegos”. Participarán el grupo de teatro Teatrarte, los comités de cuenca Santa María Norte y Cañada Quiñones, y el grupo motero “Amigos Moteros”.
Arte, comunidad y sentido de pertenencia
Desde la organización destacaron que cada corazón exhibido representa una parte de lo que Santa Clara de Buena Vista es hoy: una comunidad construida sobre la base de valores compartidos y del trabajo conjunto de sus instituciones.
La propuesta no solo apunta a celebrar el aniversario, sino también a fortalecer los lazos sociales y generar espacios de encuentro donde vecinos y vecinas puedan reconocerse en una historia común.
Con “El Camino de los Corazones”, Santa Clara de Buena Vista reafirma su identidad y proyecta su futuro desde la participación, la cultura y el compromiso colectivo, en una celebración que promete dejar huella en cada rincón del pueblo.