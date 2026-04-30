Con una emotiva muestra

A 44 años de Malvinas, Pilar recordó a los héroes del ARA General Belgrano

La localidad fue escenario de una jornada cargada de memoria y emoción con la exhibición de la réplica del ARA General Belgrano y la presencia de veteranos de Malvinas, quienes compartieron sus testimonios y rindieron homenaje a los 323 tripulantes caídos en 1982.