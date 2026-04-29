Emoción en el sur santafesino

San Lorenzo reconoció a Emilia Bäer, campeona nacional de natación

La joven sanlorencina obtuvo grandes resultados en distintas competencias del circuito nacional de aguas abiertas, lo que le permitió consagrarse campeona argentina 2026. El mandatario le entregó presentes y una copia del decreto que formalizó la distinción.