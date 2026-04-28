El Gobierno de San Carlos Centro concretó una obra largamente esperada sobre la Ruta Provincial 63s, destinada a solucionar los recurrentes problemas de anegamientos que, tras lluvias intensas, provocaban cortes en la traza durante varios días.
Obra estratégica en la Ruta 63s: buscan evitar cortes tras lluvias intensa
Luego de años de gestiones ante organismos provinciales, el Gobierno de San Carlos Centro ejecutó una obra hidráulica sobre la Ruta Provincial 63s para mejorar el escurrimiento de excedentes pluviales y evitar anegamientos que afectaban la circulación.
La intervención fue ejecutada con recursos propios del municipio, luego de un extenso proceso de gestiones iniciado en 2021.
El inconveniente se registraba puntualmente a la altura del kilómetro 11,7, donde la falta de un sistema de drenaje adecuado impedía el escurrimiento de los excedentes pluviales, generando complicaciones para la circulación y afectando la conectividad rural de la zona.
Una gestión que se extendió por años
Las primeras acciones del municipio se remontan a 2021, cuando se realizaron gestiones ante el Comité de Cuenca Canal Principal Santa María-San Jerónimo Norte, solicitando la ejecución de una obra hidráulica que permitiera canalizar el agua acumulada.
Ante la falta de respuestas, en marzo de 2024 se elevó el reclamo a la Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe. Meses más tarde, en septiembre, el municipio presentó un proyecto técnico completo ante la Dirección General de Comités de Cuenca y Talleres, incluyendo estudios topográficos, curvas de nivel y documentación respaldatoria.
En paralelo, también se realizaron presentaciones ante la Dirección Provincial de Vialidad, teniendo en cuenta que la ruta es de jurisdicción provincial. Finalmente, tras múltiples gestiones, en diciembre de 2025 se obtuvo la autorización para que el propio municipio ejecutara la obra.
Trabajos técnicos para mejorar el escurrimiento
Las tareas se desarrollaron desde fines de marzo y se extendieron por más de quince días, condicionadas en parte por las condiciones climáticas. Los trabajos incluyeron la colocación de 18 tubos de hormigón de un metro de diámetro, junto con la correspondiente cobertura y obras complementarias.
Además, se llevaron a cabo tareas de excavación, nivelación y movimiento de suelo a lo largo de 480 metros en la cuneta oeste del Camino Rural Nº 21. Esta intervención permitirá derivar los excedentes pluviales hacia el bajo natural del Canal Las Rosas, optimizando el drenaje de la zona.
Respuesta local ante una problemática estructural
El intendente Juan José Placenzotti destacó el esfuerzo realizado por la administración local para concretar la obra, subrayando que se trató de una intervención necesaria ante la falta de respuestas en los ámbitos correspondientes.
“Más allá de que se trata de una ruta provincial, llevamos adelante intensas gestiones desde 2021 para poder concretar esta obra, que permitirá atenuar los graves inconvenientes que se generan tras lluvias abundantes”, expresó.
Asimismo, remarcó el despliegue logístico que implicó la ejecución, tanto en maquinaria como en recursos humanos y materiales, afrontados íntegramente por el municipio.
Con esta intervención, San Carlos Centro busca garantizar la transitabilidad en un sector clave para la producción y la vida cotidiana, dando respuesta a una problemática histórica mediante una solución concreta y de impacto directo en la comunidad.