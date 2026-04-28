En San Carlos Centro

Obra estratégica en la Ruta 63s: buscan evitar cortes tras lluvias intensa

Luego de años de gestiones ante organismos provinciales, el Gobierno de San Carlos Centro ejecutó una obra hidráulica sobre la Ruta Provincial 63s para mejorar el escurrimiento de excedentes pluviales y evitar anegamientos que afectaban la circulación.