Este domingo, en el Parque de la Agricultura, se llevó a cabo la segunda edición de “Esperanza Verde”, el encuentro ambiental organizado por la Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.
Pasó una nueva edición de "Esperanza Verde" en el Parque de la Agricultura
Organizada por el municipio, la jornada contó con una variada propuesta de charlas, actividades y espacios participativos con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente.
Durante la actividad se desarrollaron diversas propuestas orientadas a promover hábitos sostenibles, con espacios de intercambio, aprendizaje y reflexión sobre el cuidado del ambiente. Además, la feria de emprendedores y la exposición de proyectos locales aportaron un valor agregado al encuentro, visibilizando experiencias vinculadas a la producción sustentable y el compromiso con el entorno.
Al respecto, el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, destacó que “desde el municipio venimos trabajando de manera sostenida en distintas acciones para mejorar nuestro entorno, y este tipo de encuentros forman parte de ese compromiso.
Compromiso
También son una oportunidad para que los vecinos conozcan de cerca muchas de las iniciativas que se están llevando adelante en materia ambiental”.
Por su parte, la secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, Lorena Domig, se mostró “muy contenta por la jornada, que una vez más convocó a vecinos con mucho interés y compromiso. Estos espacios permiten encontrarnos, aprender y seguir construyendo conciencia colectiva sobre el cuidado del ambiente”.
En ese sentido, la secretaria agradeció la participación de todos los que hicieron posible la jornada y gregó que “el camino hacia una ciudad más sustentable se construye con el trabajo de todos, por eso es fundamental generar este tipo de propuestas abiertas, accesibles y pensadas para todas las edades”.
Acompañamiento
El encuentro contó con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, presente con un stand institucional y charlas informativas.
También hubo un reconocimiento al programa “Compostando Conciencia” de la EESO N° 715 «Gastón Gori».
De esta manera, “Esperanza Verde” se consolida como un espacio de encuentro y concientización, reafirmando el compromiso del municipio con la promoción de prácticas responsables y el cuidado del medio ambiente.