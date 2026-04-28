El Ministerio de Salud de Santa Fe concretó la apertura de sobres para la obra de impermeabilización y rehabilitación integral del Centro de Salud Ingeniero Mosconi, ubicado en Villa Gobernador Gálvez.
Villa Gobernador Gálvez: licitan nuevas obras para el Centro de Salud Ingeniero Mosconi
El gobierno provincial invertirá más de 200 millones de pesos en la rehabilitación del efector, sumando esta obra a los trabajos en marcha en los centros 17 de Octubre y Barrio Talleres, y a las tareas que ya se licitaron para el Hospital Gamen.
El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $209.832.781,15 y se suma a las intervenciones que la provincia ejecuta en los centros de salud 17 de Octubre y Barrio Talleres de la misma localidad. Se presentaron cuatro ofertas.
El acto administrativo se realizó en el propio efector y contó con la presencia del intendente local, Alberto Ricci; el subsecretario de Gestión Territorial Sur, Marcelo Krenz; el director provincial de Arquitectura, Lisandro Vaccaro; y la directora del Hospital Gamen, Florencia Marconi, entre otros.
Durante la actividad, el director provincial de Arquitectura, Lisandro Vaccaro, subrayó que para la ministra de Salud, Silvia Ciancio, este centro "es tan importante como una pequeña posta sanitaria en la Cuña Boscosa o el Hospital Regional de Rafaela". En ese sentido, destacó que están próximas a iniciarse las obras en el Hospital Gamen y las intervenciones que Obras Públicas realiza en la región, incluyendo la reparación de efectores a través del Programa Fonres.
Por su parte, la directora del Hospital Gamen, Florencia Marconi, agradeció que "el Ministerio tiene a la red de salud pública de la región en agenda".
En esa línea, recordó entre otros la inauguración de las mejoras en el centro Pueblo Nuevo en 2024, que había permanecido cerrado dos años por retrasos en la obra; y los trabajos que se retomaron recientemente para finalizar el Hospital Regional Sur. Respecto a la obra en el Mosconi, remarcó que "además de las tareas edilicias, vamos a recuperar el sistema de climatización", que había sido afectado por un robo importante años atrás.
La directora hizo especial hincapié en el impacto de estas mejoras para el personal: “Para los que trabajamos en salud, que las condiciones edilicias acompañen el trabajo del día a día es muy importante”, aseguró.
Obras en detalle y ofertas
El proyecto licitado contempla una intervención estructural en las cubiertas del edificio para resolver problemas de impermeabilización mediante la reconstrucción de pendientes y la colocación de membrana geotextil. Asimismo, se prevén reparaciones en muros, cielorrasos, aberturas, luminarias y mobiliario.
Para la ejecución de los trabajos se presentaron cuatro firmas: All Servicios SRL, que ofertó $196.552.114,92; A. Arriaga SRL, con una propuesta de $201.403.561,76; Pilar Construcciones, que cotizó las tareas en $202.724.089,86; y finalmente A.G SRL, con una oferta de $203.425.828,70.
Fortaleciendo la red de Villa Gobernador Gálvez
"La impermeabilización de este centro era muy necesaria porque es de los que más personas atiende en nuestra ciudad", explicó el mandatario local.
Ricci señaló que, tras haber realizado obras de accesibilidad en el entorno del establecimiento, esta inversión edilicia resulta fundamental. "Con Provincia estamos trabajando juntos para mantener lo que tenemos y avanzar para finalizar las obras del Hospital Regional Sur, que tanto nos va a ayudar a los vecinos.