En el sur provincial

Villa Gobernador Gálvez: licitan nuevas obras para el Centro de Salud Ingeniero Mosconi

El gobierno provincial invertirá más de 200 millones de pesos en la rehabilitación del efector, sumando esta obra a los trabajos en marcha en los centros 17 de Octubre y Barrio Talleres, y a las tareas que ya se licitaron para el Hospital Gamen.