El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este lunes su informe de Índices de precios y cantidades del comercio exterior para el primer trimestre de 2026.
El precio de las importaciones de Argentina creció más que las exportaciones, pero cayó en cantidades
El balance del primer trimestre estuvo marcado por un leve incremento en los precios internacionales y comportamientos contrapuestos en los volúmenes transaccionados.
Durante este periodo, el comercio exterior de bienes mostró una dinámica marcada por un leve incremento en los precios internacionales y comportamientos contrapuestos en los volúmenes transaccionados.
En base a los datos del INDEC, los precios de las exportaciones subieron un 3,6% interanual, mientras que los de las importaciones aumentaron un 3,7%. En cuanto a los volúmenes, las cantidades exportadas crecieron significativamente un 12,8%, mientras que las importadas registraron una caída del 10,6%.
El desempeño de las exportaciones
Semanas atrás, el INDEC daba a conocer las cifras de la balanza comercial de marzo que cerró con exportaciones en máximo histórico de U$S 8.645 millones, dando lugar a un saldo positivo de U$S 2.523 millones.
Este dato celebrado por el oficialismo luego del traspié de la inflación se observa en el crecimiento del 12,8% en las cantidades exportadas, impulsado principalmente por los meses de enero (+19,8%) y marzo (+25,3%), en base al informe de este lunes
Los números de este último mes representan el nivel más alto para un primer trimestre en el período 2016-2026 para Argentina.
El aumento en volumen fue liderado por los Productos Primarios (PP) con un alza del 39,0%, seguidos por Combustibles y Energía (CyE) con un 14,2%. Por el contrario, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) sufrieron una ligera baja del 0,7% en sus cantidades.
El rubro de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) destacó con un incremento de precios del 19,3%, mientras que los Productos Primarios y el sector de Combustibles y Energía mostraron caídas de 4,2% y 10,8% respectivamente.
La caída de importaciones
La caída del 10,6% en las cantidades importadas se debió a descensos registrados en todos los meses de este primer trimestre contenido por el informe.
Las mayores bajas en volumen se observaron en Piezas y accesorios para bienes de capital (-32,4%), Combustibles y lubricantes (-27,0%) y Bienes de capital (-15,0%). En contraste, los Vehículos automotores de pasajeros aumentaron sus cantidades en un 51,8%.
Se registraron subas en los precios de Bienes de capital (+8,9%) y sus piezas y accesorios (+10,8%), mientras que los Vehículos automotores de pasajeros y los Combustibles y lubricantes vieron caer sus precios en un 15,1% y 12,0% respectivamente.
El encarecimiento de las importaciones se concentró en bienes destinados a la producción e inversión (capital y repuestos), mientras que la contracción en el volumen fue un fenómeno generalizado que afectó a casi todos los usos económicos, con excepción de los vehículos automotores y bienes de consumo.