La balanza comercial de Argentina presentó en marzo un superávit de USD 2.523 millones, lo que implicó el dato derivado de un incremento de USD 1.899 millones interanual.
India, el socio comercial de Argentina clave para la balanza positiva y que atraviesa una crisis
El país de Asia del Sur sigue siendo un buen partido para las arcas argentinas con el factor Santa Fe. Cómo el clima está afectando sus cosechas.
En el interior del dato celebrado por el oficialismo y adelantado por el propio ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra la figura de un país clave para el número y con la provincia de Santa Fe como factor determinante: India.
En base a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los saldos con Brasil, China y la Unión Europea han sido negativos, con valores de -295 millones de dólares, -571 millones de dólares y -36 millones de dólares, respectivamente.
Además de los 292 millones de dólares a favor con Estados Unidos, aparecen los 483 millones de dólares positivos con los indios, construido principalmente por la baja cantidad de importaciones desde dicho país, con 90 millones de dólares, ante una cantidad de exportaciones promedio de 573 millones de dólares.
India es el cuarto país destino preferido de las exportaciones argentinas. El comercio con India representó el 6,6% de las exportaciones y el 1,5% de las importaciones totales.
Según el INDEC, aumentaron 76,7% con respecto al mismo mes del año anterior debido a mayores ventas de manufacturas de origen agropecuario. El 91,1% de los despachos se concentró en aceite de soja en bruto, incluso desgomado (15071000); y aceite de girasol, en bruto (15121110). Por el lado de las importaciones, hubo un descenso interanual de 37,8%, principalmente por menores adquisiciones de combustibles y lubricantes.
El rol de Santa Fe
Del total de los USD 8.645 millones en exportaciones desde Argentina a valores de marzo de este año, USD 5.835 millones provienen de la región pampeana. Allí, y con foco en la relación comercial con India, Santa Fe cumple un rol determinante.
Según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) en su informe de Exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe a cifras de enero - febrero 2026, India sigue siendo el destino más elegido.
Para el comercio santafesino, India representa el 15,9% del total con un 66,0% de crecimiento interanual y con contundente dominio de las manufacturas de origen agropecuario, las cuales representan el 99% del total.
China, un socio de importancia para el país y un agente de disputa regional para Nueva Delhi, sufrió caídas del 1,8% en el mismo periodo. La principal distinción recae en que el gigante asiático divide las categorías predominantes en un 49% para manufacturas de origen agropecuario y un 50% para productos primarios.
En conjunto, Asia representa el 43,9% de las exportaciones de la provincia de Santa Fe, sostenido por otros países como Vietnam (6,3%), Indonesia (2,6%) y Malasia (2,3%).
Durante el segundo semestre de 2025, delegaciones de la India visitaron la región para avanzar en la apertura de mercados para productos con mayor valor agregado. El foco estuvo en la economía del conocimiento y la biotecnología animal.
A lo largo del actual periodo, se han realizado encuentros entre la Secretaría de Comercio Exterior de Santa Fe y cámaras empresariales indias para discutir la reducción de aranceles en aceites vegetales, el principal producto de exportación de la provincia.
Uno de los encuentros más fuertes se dio el pasado mes de octubre con ministros del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro y el Embajador de la República de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar.
La crisis en India y ¿una oportunidad para Argentina?
Debido a la grave sequía de 2022-2023 en Argentina, agravada por la consiguiente escasez de divisas, el comercio bilateral con India enfrentó complicaciones ese año y redujo las cifras a 3.900 millones de dólares, con una disminución del 39%.
Desde la embajada de India en Argentina destacan que “con mejores condiciones climáticas y una economía mucho más estable bajo el nuevo gobierno, el comercio recuperó su dinamismo, aumentando un 33% hasta alcanzar los 5.200 millones de dólares”.
“El comercio indo-argentino experimentó un nuevo resurgimiento en 2025, de enero a noviembre, registrando un impresionante crecimiento del 36,77%, con un comercio total valorado en 6.340 millones de dólares. India ocupa el quinto lugar entre los principales socios comerciales y destinos de exportación de Argentina”, agregan en su balance de comienzo de año.
El apoyo a la gestión de Javier Milei no es casualidad ni ha llegado en solitario. Luego de más de 50 años, un primer ministro indio, en este caso Narendra Modi, visitó el país y estuvo en la Casa Rosada. A su vez, desde el país asiático siguen valorando el viaje de la ya olvidada canciller Diana Mondino.
La comprensión de la situación ligada al clima podría tratarse de un presagio de la situación que actualmente atraviesa India, que a su vez se presenta como una ventana para potenciar aún más las exportaciones argentinas.
Regiones norteñas y orientales indias se han visto afectadas en los últimos meses por intensas precipitaciones y golpes climáticos que han coincidido con las temporadas de crecimiento del trigo de invierno y de cultivos como la mostaza, los garbanzos, las lentejas, la cebada y las semillas de girasol.
En un reciente informe de DW, destacan que los agricultores ya no pueden confiar en que las precipitaciones lleguen en diciembre y enero, meses en los que favorecen el crecimiento del trigo. Si llueve cuando el grano se está formando o madurando, "provoca muchos problemas", explica Harindar Grewal, asesor medioambiental de la Citizens for Change Foundation, con sede en el centro de la India.
“La práctica de alternar los cultivos de trigo y arroz ha provocado el agotamiento de las aguas subterráneas. Y el problema se ha visto agravado por el suministro gratuito de electricidad por parte del Estado, que incentiva a los agricultores a bombear agua en exceso a sus cosechas”, explican desde la agencia alemana.