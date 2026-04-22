El calor extremo amenaza los sistemas alimentarios mundiales: los agricultores no pueden trabajar al aire libre , el ganado sufre estrés y las cosechas disminuyen, poniendo en peligro el sustento de más de mil millones de personas, según advirtió la ONU.
La ONU advierte que los sistemas alimentarios mundiales están "al borde del colapso"
Las intensas olas de calor en regiones generalmente cálidas podrían impedir que los agricultores trabajen al aire libre, y se prevé un aumento en las tasas de mortalidad del ganado.
En un importante informe elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los expertos afirman que el suministro de alimentos en algunas zonas está siendo "llevado al límite" por las olas de calor cada vez más frecuentes y severas , tanto en tierra como en el mar.
Agricultura y ganadería
Los agricultores podrían encontrarse con la imposibilidad de trabajar de forma segura durante hasta 250 días al año —más de dos tercios del tiempo— en regiones ya de por sí calurosas, como gran parte de la India y el sur de Asia, el África subsahariana tropical y amplias zonas de América Central y del Sur.
El ganado ya está experimentando un aumento en las tasas de mortalidad, ya que el estrés térmico comienza para las especies comunes alrededor de los 25 °C.
El calor extremo reduce la producción de leche en las vacas lecheras y disminuye el contenido de grasa y proteína de la leche. Los cerdos y las gallinas no pueden sudar y, a medida que aumentan las temperaturas, sufren problemas digestivos, insuficiencia orgánica y shock cardiovascular.
Los rendimientos de la mayoría de los cultivos agrícolas comienzan a disminuir a temperaturas superiores a 30 °C, con daños que incluyen el debilitamiento de las paredes celulares y la producción de toxinas.
En algunas zonas, los rendimientos del maíz han disminuido alrededor de un 10 %. Los del trigo han caído casi en la misma proporción y se prevé que sigan disminuyendo a medida que las temperaturas superen los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.
Las olas de calor oceánicas también están matando peces, ya que el calor reduce el nivel de oxígeno disuelto en el agua, lo que provoca una disminución masiva de las poblaciones.
Se podría hacer mucho más para alertar a los agricultores, ya que las olas de calor suelen ser predecibles, según el informe publicado el miércoles. Los pronósticos meteorológicos y las comunicaciones por teléfono móvil podrían utilizarse para avisar a los agricultores cuando se prevean condiciones climáticas extremas.
Richard Waite, director de iniciativas agrícolas del centro de estudios World Resources Institute, que no participó en el informe, afirmó que era crucial empezar a adaptarse al aumento de las temperaturas desde ahora, proporcionando a los agricultores las herramientas, los conocimientos y las alertas tempranas que les ayuden a anticiparse y protegerse contra condiciones meteorológicas extremas.
“Sin adaptación, el calor extremo reducirá el rendimiento de los cultivos y la ganadería, obligando a destinar más tierras a la agricultura para mantener la producción de alimentos. Esto provocaría mayores emisiones derivadas del cambio de uso del suelo, lo que a su vez agravaría aún más los impactos climáticos en la agricultura”, afirmó.
“Lo que se necesita es lo contrario: ampliar las soluciones que ayuden a los agricultores a mantener e incrementar de forma sostenible la productividad, incluso en un clima cambiante, para romper ese círculo vicioso en lugar de reforzarlo”.
También afecta a la pesca
Morgan Ody, agricultora a pequeña escala y coordinadora general de La Vía Campesina, una organización global de trabajadores agrícolas y agropecuarios, afirmó que la vida de los trabajadores está cada vez más en riesgo.
"Los agricultores, los trabajadores agrícolas y los pescadores artesanales —especialmente las mujeres y las personas mayores— cuyo sustento depende del trabajo diario en campos, ríos y océanos, son muy vulnerables al calor extremo, que también amenaza su salud y sus vidas", declaró
"Estos fenómenos meteorológicos extremos se deben en gran medida a los monocultivos industriales y a los sistemas ganaderos que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero", agregó.
Ody pidió una compensación para estos trabajadores por las pérdidas sufridas a causa de las condiciones climáticas extremas, la condonación de deudas y la inversión pública en medidas de adaptación, así como normas de seguridad laboral que limiten el tiempo de exposición a altas temperaturas de los trabajadores en el campo y en embarcaciones.
También instó a que obliguen a los empleadores a proporcionar sombra, descanso y agua. A largo plazo, abogó por la sustitución de la agricultura intensiva por métodos más respetuosos con el medio ambiente.
Los sistemas alimentarios industrializados modernos dependen de una gama limitada de cultivos básicos y de sistemas altamente especializados que requieren insumos como fertilizantes.
Esto los hace muy vulnerables y menos capaces de afrontar crisis como el calor extremo, según Molly Anderson, profesora de estudios alimentarios en Middlebury College en Vermont y experta del grupo de expertos IPES-Food, quien no participó en la elaboración del informe.
Anderson abogó por el desarrollo de un sistema alimentario más diverso, mejor preparado para resistir las crisis, y por revertir las tendencias de la agricultura intensiva que han privado a las explotaciones agrícolas de árboles, sombra y una mezcla de cultivos y ganado.
Declaró: “El riesgo de pérdidas simultáneas de cosechas por calor extremo podría tener repercusiones en los precios de los alimentos, las cadenas de suministro y las economías. La adaptación tiene límites: la única respuesta duradera es abordar el problema de los combustibles fósiles, acelerar la transición a las energías renovables e invertir masivamente en adaptación”.
Tim Lang, profesor emérito de política alimentaria en la Universidad de Londres, afirmó que, si bien los peores efectos se sentirían en los países que ya sufren temperaturas extremas, las regiones templadas y los países desarrollados no podrían ignorar las repercusiones.
«La aceleración de las incertidumbres climáticas plantea serios desafíos para los productores de alimentos en todo el mundo», declaró.