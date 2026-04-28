La Justicia difundió los fundamentos de la condena contra Felipe Pettinato por el incendio en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrido el 16 de mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Belgrano. El fallo estableció una pena de tres años de prisión en suspenso.
La Justicia reveló los fundamentos de la condena a Felipe Pettinato por el incendio fatal
El tribunal dio a conocer los argumentos que sustentan la sentencia por el incendio en el que murió Melchor Rodrigo, ocurrido en 2022 en el barrio de Belgrano, y explicó por qué se estableció una pena en suspenso para el acusado.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 encontró culpable al hijo de Roberto Pettinato por el delito de incendio doloso con resultado de muerte. Sin embargo, los jueces Enrique Gamboa, Gustavo Valle y Gabriel Vega determinaron que no existió intención directa en el hecho, sino una conducta imprudente en el contexto de lo ocurrido.
En ese sentido, el tribunal consideró como un factor atenuante la situación de consumo problemático de estupefacientes por parte de los involucrados. Según se desprende de la resolución, ese contexto resultó clave para comprender las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.
El cálculo de la pena
En los fundamentos, los magistrados explicaron los criterios utilizados para definir la condena. Señalaron que una pena de dos años de prisión, sumada a una condena previa de nueve meses en suspenso dictada en San Isidro, superaría el límite de tres años permitido para este tipo de sanciones. Por ese motivo, se fijó una pena total que no implicará cumplimiento efectivo en prisión.
Cabe recordar que en abril de 2024 Pettinato ya había sido condenado a nueve años de prisión por un caso de abuso sexual simple, lo que también fue tenido en cuenta en el análisis judicial.
Durante el juicio, la fiscalía solicitó una condena de cuatro años y siete meses, mientras que la querella pidió 15 años de prisión. Por su parte, la defensa sostuvo la inocencia del acusado y reclamó su absolución.
Condiciones y medidas impuestas
Al tratarse de una condena en suspenso, el tribunal dispuso una serie de obligaciones que Pettinato deberá cumplir durante tres años. Entre ellas, fijar un domicilio, someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas.
Además, una vez que la sentencia quede firme, se ordenó la extracción de su perfil genético para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, conforme a la legislación vigente.
Durante todo el proceso judicial, el acusado optó por no prestar declaración.
Cómo ocurrió el hecho
El 16 de mayo de 2022, Melchor Rodrigo se dirigió al departamento de Pettinato, ubicado en el piso 22 de un edificio sobre la calle Aguilar al 2300, en el barrio de Belgrano. Ambos mantenían un vínculo que combinaba lo profesional y lo personal.
Horas más tarde, alrededor de las 23, se produjo un incendio dentro de la vivienda. Pettinato salió al pasillo para pedir ayuda, mientras las llamas avanzaban en el interior. Un vecino intentó intervenir, pero al llegar los bomberos encontraron el cuerpo sin vida del médico en el living del departamento.
La víctima presentaba graves quemaduras en la parte inferior de su cuerpo. La autopsia determinó que la causa de muerte fueron quemaduras críticas que afectaron el 90% de la superficie corporal, además de lesiones pulmonares como congestión, edema y hemorragia.