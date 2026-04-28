Pena en suspenso

La Justicia reveló los fundamentos de la condena a Felipe Pettinato por el incendio fatal

El tribunal dio a conocer los argumentos que sustentan la sentencia por el incendio en el que murió Melchor Rodrigo, ocurrido en 2022 en el barrio de Belgrano, y explicó por qué se estableció una pena en suspenso para el acusado.