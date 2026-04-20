El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este lunes a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022 durante un incendio en el departamento del acusado. La sentencia pone fin a un proceso judicial que analizó durante semanas las circunstancias del hecho y el grado de responsabilidad del imputado.
Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo
El tribunal lo halló culpable de incendio culposo tras el hecho ocurrido en 2022 en su departamento. La víctima fue el médico Melchor Rodrigo.
El veredicto
Tras la audiencia final, los jueces resolvieron condenar a Pettinato por el delito de incendio culposo seguido de muerte, una figura que implica que el hecho se produjo por negligencia o imprudencia, sin intención directa de causar el resultado fatal.
De esta manera, el tribunal se inclinó por una calificación más leve que la solicitada por la querella, que había pedido una pena mayor bajo la figura de estrago doloso, la cual contempla una conducta con conocimiento del riesgo o intención.
La pena de tres años de prisión se ubica dentro del mínimo previsto para este tipo de delito. Además, el fallo deberá determinar si el cumplimiento será efectivo o bajo alguna modalidad alternativa, en función de los antecedentes y condiciones personales del condenado.
Durante el proceso, la fiscalía había sostenido que Pettinato actuó de manera imprudente al manipular una fuente de fuego en el interior del departamento, lo que habría desencadenado el incendio. En cambio, la defensa insistió en la falta de pruebas concluyentes para atribuir responsabilidad penal directa.
El tribunal, tras analizar las pruebas periciales y testimoniales, concluyó que existió una conducta negligente que derivó en el desenlace fatal, descartando la hipótesis de un accionar intencional.
El incendio
El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022 en un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano, donde Pettinato residía. En ese lugar se encontraba el neurólogo Melchor Rodrigo, quien era su médico tratante.
Según la reconstrucción del caso, el incendio se inició dentro de la vivienda por una llama libre, posiblemente generada por un encendedor o elemento similar. Las pericias descartaron una falla eléctrica como origen del fuego.
El médico sufrió quemaduras de extrema gravedad y falleció como consecuencia del incendio. Uno de los puntos centrales del juicio fue determinar si el fuego se originó por una conducta negligente o si existieron elementos que permitieran inferir una acción más grave.
A lo largo del debate, se analizaron informes técnicos, pericias forenses y testimonios que permitieron reconstruir lo sucedido aquella noche. También se evaluó el contexto en el que se encontraban ambos en el departamento.
El caso generó amplia repercusión pública desde sus inicios, no solo por la gravedad del hecho, sino también por la figura del acusado, vinculado al ámbito mediático.