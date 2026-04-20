El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo entra en su instancia final este lunes, cuando el tribunal dará a conocer el veredicto tras varias semanas de audiencias. El caso, que se remonta a mayo de 2022, investiga el incendio ocurrido en el departamento del imputado en el barrio porteño de Belgrano, donde el médico perdió la vida.
Juicio a Felipe Pettinato: se conoce el veredicto por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo
El tribunal dará a conocer este lunes su decisión en la causa por el incendio ocurrido en 2022 en un departamento de Buenos Aires, donde murió un médico. La fiscalía pidió prisión y la defensa la absolución.
El juicio
La audiencia en la que se conocerá el fallo está prevista para este lunes desde las 9 y se realizará de manera virtual. El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.
Durante los alegatos, las partes sostuvieron posturas contrapuestas sobre la responsabilidad de Pettinato en el hecho. La fiscalía, representada por el fiscal Fernando Klappenbach, solicitó una pena de 4 años y siete meses de prisión al considerar que se trató de un incendio culposo, es decir, producto de una conducta negligente.
En cambio, la querella, que representa a la familia de la víctima, pidió una condena más severa: 15 años de prisión bajo la figura de estrago doloso seguido de muerte, que implica la intención o conocimiento del riesgo al provocar el incendio.
Por su parte, la defensa del imputado solicitó la absolución, al sostener que no existen pruebas suficientes para acreditar responsabilidad penal en el hecho.
El delito que se juzga contempla penas que van de 8 a 20 años de prisión en caso de comprobarse la figura dolosa, aunque también podría aplicarse una calificación menor si el tribunal considera que se trató de un hecho culposo.
El hecho
El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato, ubicado en la calle Aguilar al 2300. Según la investigación, esa noche se desató un incendio en el interior de la vivienda mientras el neurólogo se encontraba allí.
De acuerdo con las pericias, el fuego se habría iniciado por una “llama libre”, posiblemente generada por un encendedor o un fósforo, y no por una falla eléctrica. Esto fue uno de los puntos centrales del debate durante el juicio.
La autopsia determinó que la víctima sufrió quemaduras de extrema gravedad y que aún se encontraba con vida cuando comenzó el incendio, lo que agravó las consecuencias del siniestro.
Durante el proceso también se analizó el contexto en el que ocurrió el hecho. Rodrigo, quien era el médico tratante de Pettinato, se encontraba en el departamento al momento del incendio, en circunstancias que fueron reconstruidas a partir de testimonios y pericias técnicas.
Uno de los ejes de discusión fue si el imputado actuó con negligencia al manipular un encendedor o si existió una conducta más grave que justificara una imputación por estrago doloso.
El caso generó atención pública desde sus inicios no solo por la gravedad del hecho, sino también por la figura del acusado, vinculado al ámbito artístico y mediático. A lo largo del juicio, el tribunal analizó pruebas periciales, testimoniales y documentales para determinar la mecánica del incendio y el grado de responsabilidad.
Además, en caso de una eventual condena, el fallo podría tener un impacto mayor en la situación judicial de Pettinato, quien ya cuenta con antecedentes penales por otra causa, lo que también fue considerado durante el proceso.
Con el veredicto previsto para este lunes, el tribunal pondrá fin a la etapa oral del juicio y definirá si existió responsabilidad penal en un caso que combina elementos técnicos, periciales y jurídicos complejos.