El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo ingresó en su etapa final con la presentación del alegato de la defensa, en una audiencia clave que dejó el proceso a un paso del veredicto.
Juicio a Felipe Pettinato: la defensa presentó su alegato final y se acerca el veredicto
El proceso por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo avanza hacia su definición. La defensa del imputado sostuvo que no hubo intención de matar y pidió su absolución.
El caso, que se originó tras un incendio ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano en 2022, se centra en determinar la responsabilidad del imputado en el fallecimiento del médico.
La exposición de la defensa marcó uno de los últimos momentos del debate oral, luego de varias jornadas en las que se analizaron pruebas, pericias y testimonios.
Estrategia de la defensa
Durante su alegato, la defensa de Pettinato planteó que no existió intención de provocar la muerte de Rodrigo y sostuvo que los hechos deben ser interpretados en un contexto distinto al que propuso la acusación. En esa línea, pidió la absolución del imputado.
Uno de los ejes centrales fue la discusión sobre la figura penal aplicable. Mientras la acusación sostiene que se trató de un hecho con responsabilidad directa del acusado, la defensa buscó desacreditar esa hipótesis y remarcar inconsistencias en la reconstrucción del episodio.
También se hizo hincapié en las condiciones en las que se encontraban ambos al momento del hecho, así como en los resultados de las pericias realizadas durante la investigación. Según la postura defensiva, no hay elementos suficientes para acreditar que Pettinato haya actuado con dolo.
El episodio que dio origen al caso ocurrió en mayo de 2022, cuando un incendio se desató en el departamento donde se encontraban Pettinato y el neurólogo. Rodrigo sufrió quemaduras graves que derivaron en su muerte, mientras que el imputado logró sobrevivir.
A lo largo del juicio, se expusieron informes periciales sobre el origen del fuego, el estado del lugar y las circunstancias previas al hecho, lo que constituyó la base del debate entre las partes.
Espera del veredicto
Con el alegato de la defensa, el juicio entra en su tramo final. Se espera que en las próximas instancias se completen las exposiciones y el tribunal quede en condiciones de dictar sentencia.
El proceso generó atención pública debido a las características del caso y a la figura del imputado, hijo del conductor y músico Roberto Pettinato. Sin embargo, durante el juicio el foco estuvo puesto en la reconstrucción de los hechos y en la determinación de responsabilidades penales.
La acusación, en sus intervenciones previas, había sostenido que existían elementos suficientes para atribuirle a Pettinato un rol determinante en el hecho, aunque la calificación legal fue materia de debate durante todo el proceso.
En contraste, la defensa insistió en que se trató de un episodio sin intención homicida y que las pruebas no permiten sostener una condena. Este contrapunto será ahora evaluado por el tribunal, que deberá analizar tanto los aspectos técnicos como los testimonios presentados.
El caso pone en relieve la complejidad de los procesos judiciales en los que intervienen factores como pericias científicas, reconstrucciones de hechos y distintas interpretaciones legales.
Con el juicio en su etapa final, la expectativa está centrada en el veredicto, que definirá la situación judicial de Pettinato y dará cierre a un proceso que se extendió durante varios meses.