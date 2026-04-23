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Tres años de prisión

Felipe Pettinato se mostró en público días después de recibir la condena en suspenso

El hijo de Roberto Pettinato asistió a un estreno de cine en Buenos Aires y compartió el momento en redes sociales. Su reaparición ocurrió pocos días después del fallo judicial que le impuso tres años en suspenso y la continuidad de su tratamiento.

Pettinato reapareció en redes sociales tras recibir la condena de tres años.Pettinato reapareció en redes sociales tras recibir la condena de tres años.
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Felipe Pettinato volvió a mostrarse en redes sociales pocos días después de conocerse la condena de tres años en suspenso por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo.

La resolución judicial implica que no deberá cumplir prisión efectiva, aunque sí continuar con un tratamiento de rehabilitación y desintoxicación, además de permanecer bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Mirá tambiénCondenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo

La reaparición pública se dio este jueves por la noche, apenas días después del veredicto. En ese contexto, el hijo de Roberto Pettinato asistió a una función de estreno de “Michael”, la biopic sobre Michael Jackson.

El evento tuvo lugar en un cine de la Ciudad de Buenos Aires, donde se lo vio acompañado por una amiga identificada como “Stefy”. La salida marcó su regreso a la actividad social tras semanas de bajo perfil.

Videos y publicaciones en redes

A través de su cuenta de Instagram, Pettinato compartió dos videos que documentaron la experiencia. En el primero, se lo escucha decir: “Estamos llegando a ver a Michael, bastante tarde el estreno”, mientras ingresaba a la sala junto a su acompañante.

Luego de la proyección, publicó un segundo clip en el que se mostró distendido y bromeó con su amiga, quien se había quedado dormida durante la función. Las imágenes reflejaron un clima relajado y sin tensión.

Su estado tras la condena

En ambas publicaciones, el joven apareció con buena predisposición, sonriente y disfrutando de la salida. Su actitud llamó la atención, ya que se produjo en un momento cercano a la resolución judicial que definió su situación.

Felipe Pettinato recibió una condena a tres años de prisión en suspenso.Felipe Pettinato recibió una condena a tres años de prisión en suspenso.

El fallo estableció que deberá continuar con su tratamiento y cumplir con las pautas impuestas por la justicia, sin necesidad de quedar detenido. En ese marco, su presencia en redes sociales marcó un contraste con el proceso que atraviesa.

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