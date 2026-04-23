Tres años de prisión

Felipe Pettinato se mostró en público días después de recibir la condena en suspenso

El hijo de Roberto Pettinato asistió a un estreno de cine en Buenos Aires y compartió el momento en redes sociales. Su reaparición ocurrió pocos días después del fallo judicial que le impuso tres años en suspenso y la continuidad de su tratamiento.