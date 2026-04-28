El denim volverá a ocupar un lugar central en el guardarropa global durante la temporada 2026/27. Lejos de ser una prenda básica, los jeans se transformarán en piezas clave capaces de definir un look completo. Las principales semanas de la moda anticiparán un cambio de rumbo: siluetas más audaces, cortes renovados y una fuerte presencia de guiños retro convivirán con detalles contemporáneos.
Qué jeans se usarán en 2026-2027 y cómo adaptarlos a tu look
Las nuevas tendencias en denim para 2026-2027 marcarán un giro hacia siluetas más amplias, estructuras definidas y combinaciones versátiles que permitirán adaptar los jeans a distintos estilos, desde looks urbanos hasta propuestas más sofisticadas.
En este escenario, el jean dejará de ser un comodín neutro para convertirse en protagonista. Las pasarelas marcarán una clara intención de experimentar con volúmenes, largos y estructuras, mientras el street style acompañará con interpretaciones más accesibles pero igual de expresivas.
Siluetas protagonistas
Durante años, los jeans ajustados dominaron el mercado, pero esa hegemonía continuará debilitándose. Para 2026/27, las siluetas amplias y estructuradas se impondrán con fuerza. Los cortes wide leg, baggy y barrel se posicionarán como favoritos, ofreciendo comodidad sin resignar estilo.
El tiro medio y alto seguirá siendo clave, pero con una vuelta de tuerca: cinturillas marcadas, pliegues y pinzas que aportarán volumen y sofisticación. Este tipo de construcción permitirá que el denim se acerque a piezas más propias de la sastrería, elevando su estatus dentro del outfit.
Claves de los jeans en tendencia
Los jeans extra largos, que rozarán el suelo o incluso lo cubrirán parcialmente, aparecerán con fuerza en pasarela. Esta característica no solo estilizará la figura, sino que también aportará dramatismo al look. En contraposición, los modelos cropped seguirán presentes, aunque en versiones más estructuradas y menos casuales.
- Cortes wide leg, baggy y barrel como protagonistas
- Tiros altos y medios con detalles de sastrería
- Jeans extra largos que cubren el calzado
- Lavados oscuros, crudos y denim rígido
- Detalles como costuras visibles, recortes y superposiciones
- Regreso de estilos noventeros y dosmilero
- Combinaciones con prendas formales para elevar el look
Cómo llevarlos según Fashion Week
Las semanas de la moda no solo anticiparán qué se usará, sino también cómo se llevará. En este sentido, una de las claves será el contraste. Los jeans amplios se combinarán con prendas más estructuradas en la parte superior, como blazers entallados, camisas de corte preciso o tops minimalistas. Este equilibrio permitirá construir siluetas armónicas sin perder impacto visual.
Otra forma de llevarlos será apostar por el total look denim. Lejos de la versión clásica, esta propuesta se renovará con mezclas de tonos, texturas y cortes. Camisas oversize, chaquetas cropped y pantalones amplios crearán conjuntos dinámicos que funcionarán tanto de día como de noche.
El calzado jugará un rol fundamental. Los jeans largos que cubren el zapato exigirán plataformas o botas con presencia, mientras que los modelos cropped se combinarán con calzado más protagonista, como zapatos de punta o diseños llamativos. En ambos casos, el objetivo será reforzar la idea de que el denim puede ser sofisticado.
Los accesorios también tendrán su lugar. Cinturones visibles, bolsos estructurados y piezas statement acompañarán los looks, aportando carácter y completando la estética. La consigna será clara: el jean dejará de ser un fondo neutro para integrarse activamente en la construcción del estilo.
En definitiva, la temporada 2026/27 marcará un punto de inflexión en el uso del denim. Las propuestas vistas en Fashion Week confirmarán que los jeans no solo seguirán vigentes, sino que evolucionarán hacia versiones más complejas, versátiles y expresivas. La clave estará en animarse a probar nuevas siluetas y combinaciones, dejando atrás la idea de que el denim es únicamente casual.