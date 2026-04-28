El maquillaje minimalista, luminoso y casi imperceptible que dominó las últimas temporadas comenzará a ceder terreno. El llamado clean look, caracterizado por pieles frescas, tonos neutros y acabados naturales, dejará paso a una estética más expresiva, intensa y con identidad. Durante el otoño invierno 2026, la belleza apostará por recuperar el dramatismo y el color más audaz en el rostro.
El fin del clean look y las nuevas tendencias de maquillaje para otoño
El fin del clean look marcará un cambio de rumbo en la estética de la temporada: el maquillaje dejará atrás la naturalidad extrema para dar paso a propuestas más intensas, creativas y con mayor protagonismo en ojos, labios y texturas.
Lejos de la idea de “menos es más”, la nueva tendencia propondrá un regreso a la experimentación. Sombras saturadas, delineados gráficos y labios protagonistas marcarán el ritmo de una temporada que invitará a jugar con el maquillaje como forma de expresión personal.
Este cambio no solo responde a una evolución estética, sino también a un contexto cultural en el que la individualidad y la creatividad ganarán protagonismo.
Fin de la naturalidad extrema
El clean look se consolidó como una respuesta a la sobrecarga visual de años anteriores. Pieles glow, cejas peinadas hacia arriba y apenas un toque de rubor definieron una estética que priorizaba la frescura. Sin embargo, con el correr del tiempo, ese estilo comenzó a percibirse uniforme, repetitivo y, en cierto punto, limitado.
En contraste, el otoño invierno 2026 propondrá un giro radical. La piel seguirá siendo importante, pero ya no será el único foco. Bases más cubritivas, contornos marcados y acabados mate convivirán con iluminaciones estratégicas. El rostro se convertirá en un lienzo donde cada elemento tendrá un rol claro.
Los rasgos clave
Los ojos serán uno de los grandes protagonistas. Se verán sombras en tonos intensos como borgoña, azul profundo, verde oliva y negro, muchas veces aplicadas en bloque o difuminadas de forma dramática. El delineado dejará de ser sutil para transformarse en una herramienta de diseño: líneas gruesas, formas geométricas y estilos gráficos dominarán las pasarelas y redes sociales.
- Sombras de alto impacto en colores oscuros y vibrantes
- Delineados gráficos y estructuras definidas
- Labios intensos en tonos ciruela, rojo oscuro y marrón
- Piel con mayor cobertura y acabado mate o satinado
- Uso de glitter, acabados metálicos y texturas innovadoras
- Cejas más definidas, menos naturales y con mayor protagonismo
- Rubores visibles en tonos fríos y profundos
Expresión personal
El cambio hacia una estética más cargada no será casual. En un contexto donde la moda y la belleza buscarán diferenciarse, el maquillaje se convertirá en una herramienta clave para construir identidad. Ya no se tratará de seguir reglas estrictas, sino de reinterpretarlas.
El regreso de estilos más dramáticos también estará influenciado por referencias de décadas pasadas. Elementos del maquillaje de los años 90 y principios de los 2000 reaparecerán con una mirada contemporánea. Labios delineados, sombras ahumadas intensas y acabados metálicos convivirán con técnicas actuales, generando una fusión entre nostalgia e innovación.
A su vez, el auge de las redes sociales seguirá impulsando esta transformación. Los creadores de contenido apostarán por looks más impactantes, capaces de destacarse en un entorno visual saturado. Esto fomentará una estética más arriesgada, donde el maquillaje dejará de ser un complemento para convertirse en protagonista.
En este escenario, la versatilidad será clave. La tendencia no impondrá una única forma de maquillarse, sino que abrirá el abanico de posibilidades. Desde looks oscuros y sofisticados hasta propuestas más artísticas y experimentales, el maquillaje del otoño invierno 2026 invitará a salir de la zona de confort.
El clean look no desaparecerá por completo, pero dejará de ser el estándar dominante. En su lugar, emergerá una nueva forma de entender la belleza: más libre, más intensa y con mayor carga emocional. El maquillaje volverá a ser una herramienta de transformación, donde cada elección estética contará una historia.