El legado de El Comandante

Reactivaron las redes de Ricardo Fort tras el emotivo homenaje de su hija Marta en los Martín Fierro de la Moda

La joven deslumbró con un vestido que incluyó joyas personales de su padre. Tras el impacto visual y emocional de la gala, las cuentas oficiales del mediático volvieron a cobrar vida, uniendo a dos generaciones de seguidores.