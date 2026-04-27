En una noche donde el glamour y la nostalgia se dieron la mano, Marta Fort se consolidó como la gran protagonista de la entrega de los Martín Fierro de la Moda 2026. Sin embargo, la noticia trascendió la pasarela de Telefe cuando, en sincronía con su paso por la alfombra roja, las redes sociales de su padre, el recordado Ricardo Fort, volvieron a activarse, generando una verdadera revolución digital entre los fanáticos de "El Comandante".
Reactivaron las redes de Ricardo Fort tras el emotivo homenaje de su hija Marta en los Martín Fierro de la Moda
La joven deslumbró con un vestido que incluyó joyas personales de su padre. Tras el impacto visual y emocional de la gala, las cuentas oficiales del mediático volvieron a cobrar vida, uniendo a dos generaciones de seguidores.
Un diseño con ADN "Fort"
Para esta gala tan especial, la heredera del imperio chocolatero confió en la prestigiosa diseñadora Claudia Arce. El resultado fue un vestido de silueta sirena que equilibró a la perfección la audacia juvenil con la elegancia de alta costura. Pero el detalle que paralizó a los presentes y a la crítica no fue solo la confección, sino el simbolismo: la pieza incorporó dos crucifijos originales pertenecientes a uno de los rosarios personales de Ricardo.
"Quería que él estuviera conmigo", confesó Marta durante la ceremonia. Los accesorios, integrados estratégicamente en el frente y la espalda del diseño, funcionaron como un tributo directo a la figura que redefinió la cultura pop argentina y cuya ausencia se siente hoy más presente que nunca.
La vuelta de un ícono a las redes
Casi como un acto de magia mediática, mientras Marta desfilaba ante las cámaras, las cuentas oficiales de Ricardo Fort en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram —administradas por sus hijos Marta y Felipe— retomaron actividad. Este movimiento no es azaroso; responde a un compromiso de los herederos por mantener vivo el legado de su padre, quien en vida fue un pionero en el uso de las redes para conectar con el público.
La reacción de los usuarios fue inmediata. Entre memes cariñosos y mensajes de admiración, la comunidad celebró que la impronta de Fort siga vigente, demostrando que su figura ha logrado trascender el tiempo y las plataformas.
Una noche de reconocimientos
La ceremonia, conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda, no solo destacó a Marta por su nominación en la categoría de "Mejor estilo en redes", sino que también sirvió de marco para homenajear a otras grandes figuras como Susana Giménez. No obstante, el "efecto Fort" fue el que dominó la conversación social de la jornada, reafirmando que el apellido sigue siendo sinónimo de espectáculo y vanguardia en Argentina.
Lo ocurrido en las últimas horas es el fiel reflejo de un fenómeno cultural único: Ricardo Fort no se fue del todo. A través de sus hijos, y especialmente mediante gestos cargados de significado como el de Marta en esta gala, su esencia continúa marcando tendencia. El legado de "El Comandante" no solo sobrevive en el archivo televisivo, sino en la piel y el estilo de una nueva generación que sabe honrar sus raíces con brillo propio.