La industria fashion del país tuvo su cita más destacada con una nueva edición de los Martín Fierro de la Moda 2026, un encuentro que reunió a referentes del diseño, el estilismo y el espectáculo en una velada atravesada por el reconocimiento y la visibilidad del sector. La ceremonia volvió a poner en primer plano a quienes marcan el pulso de las tendencias a nivel local.
Quiénes ganaron en los Martín Fierro de la moda 2026
La ceremonia reunió a figuras destacadas del diseño y el espectáculo en una noche de reconocimientos, donde se premiaron estilos, trayectorias y nuevas propuestas que marcarán tendencia.
Con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, la gala convocó a celebridades, diseñadores y personalidades del espectáculo en una velada atravesada por el glamour y las tendencias. Organizado por APTRA, el evento se afianzará como uno de los encuentros más destacados del calendario anual en la Argentina.
Una noche de glamour
La ceremonia se desarrolló en un clima de expectativa constante, donde cada aparición en la alfombra roja marcó el pulso de lo que se verá en la temporada. La moda no solo se celebró desde los premios, sino también desde las elecciones estéticas de los invitados, que reflejaron diversidad de estilos y propuestas.
El evento funcionó además como una vidriera para la industria, consolidando su crecimiento y su impacto dentro del mundo del espectáculo. La presencia de figuras de distintos ámbitos reforzó el carácter transversal de la moda en la cultura argentina.
Juana Viale, la gran protagonista
La gran ganadora de la noche fue Juana Viale, quien se llevó dos estatuillas. Primero fue reconocida por Mejor Estilo en Conducción por su trabajo en Almorzando con Juana, y luego obtuvo el Martín Fierro de la Moda de Oro.
Al recibir el máximo galardón, expresó su sorpresa ante el reconocimiento: “Nunca creí que me lo iba a llevar”. Su doble consagración la posicionó como una de las figuras más destacadas de la edición 2026.
Los ganadores
La premiación incluyó múltiples categorías que abarcaron desde la conducción y la actuación hasta el diseño, el maquillaje y la influencia digital. Entre los principales ganadores se destacaron:
- Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal: Juana Viale (Almorzando con Juana)
- Mejor estilo en conducción femenina en programa diario: Vero Lozano (Cortá por Lozano)
- Mejor estilo en conducción masculina: Iván de Pineda (Pasapalabra)
- Mejor estilo panelista femenina: Sol Pérez (Gran Hermano)
- Mejor estilo panelista masculino: Lizardo Ponce (SQP)
- Actriz con mejor estilo en ficción: Julieta Zylberberg (Yiya)
- Actor con mejor estilo en ficción: Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
- Mejor estilo femenino en big show: Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
- Mejor estilo masculino en big show: Nico Occhiato (La Voz Argentina)
- Mejor diseñador/a de moda femenina: Evangelina Bomparola
- Mejor diseñador de moda masculina: Nicolás Zaffora
- Mejor maquillador/a: Gervasio Larrivey
- Mejor peluquero: Max Jara
- Mejor estilista: Mariana García Navarro – Nacho García Rocha
- Mejor influencer de moda: Zaira Nara
- Mejor estilo femenino en streaming: Evelyn Botto (Olga)
- Mejor estilo masculino en streaming: Fer Dente (Olga)
- Mejor estilo en redes: Carolina “Pampita” Ardohain
- Nuevo talento de la moda: Valentina Schuchner
- Talento argentino por el mundo: Adrián Appiolaza
- Ícono de la moda argentina: Susana Giménez
- Homenaje Martín Fierro de la Moda 2026: Jessica Trosman
- Martín Fierro de la Moda de Oro 2026: Juana Viale
La entrega reflejó el crecimiento y la diversidad del sector, destacando tanto a figuras históricas como a nuevos exponentes que marcarán el rumbo de la moda en los próximos años.