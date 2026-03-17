Red carpet y after party

Cómo el 'bridalcore' y la influencia de Pantone marcaron el pulso en los Óscar 2026

El tradicional negro cedió su trono ante una marea de blanco "Cloud Dancer". La 98.ª edición de los premios de la Academia consolidó una tendencia que trasciende las bodas para instalarse como el nuevo estándar del lujo contemporáneo.