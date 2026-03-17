Cómo el 'bridalcore' y la influencia de Pantone marcaron el pulso en los Óscar 2026
El tradicional negro cedió su trono ante una marea de blanco "Cloud Dancer". La 98.ª edición de los premios de la Academia consolidó una tendencia que trasciende las bodas para instalarse como el nuevo estándar del lujo contemporáneo.
Bella Hadid por Prada; Mia Goth por Dior; y Sarah Pidgeon por Calvin Klein. Tres looks diferentes que se ajustan al "bridalcore" y no escapan de la propuesta de Pantone.
La alfombra roja de los Óscar y su 'after party' siempre han sido el termómetro definitivo de la cultura visual, y la edición 2026 pasará a la historia como el momento en que Hollywood decidió "casarse" consigo mismo. Lo que a simple vista parecía una coincidencia de vestuario, es en realidad la convergencia de dos fuerzas imparables en la industria del diseño: el fenómeno viral del bridalcore y la autoridad cromática de Pantone, que este año coronó al "Cloud Dancer" como el tono de la temporada.
La gala del domingo pasado marcó un punto de inflexión. El negro, refugio histórico de la elegancia, fue desplazado por una paleta de blancos etéreos que inundaron el Dolby Theatre, demostrando que la sofisticación hoy se escribe con luz y minimalismo.
El bridalcore —la tendencia de adoptar la estética nupcial en contextos ajenos al matrimonio— ha dejado de ser un nicho de redes sociales para dominar la máxima gala del cine. No se trata simplemente de usar vestidos blancos, sino de adoptar los códigos del romance: encajes delicados, sedas pesadas, velos reinterpretados y una pureza visual que figuras como Emma Stone y Elle Fanning llevaron a su máxima expresión.
El diseño de Louis Vuitton con escote imperio, brillos y un impresionante escote a la espalda que eligió Emma Stone. REUTERS/Daniel Cole
Stone, bajo la firma de Louis Vuitton, personificó esta tendencia con un diseño que combinaba estructura y brillo, mientras que Fanning, vestida por Givenchy, evocó una novia de alta costura que parecía salida de un cuento botánico. Ambas actrices, junto a referentes como Zendaya (quien ha hecho del blanco su sello personal en este 2026), han validado que vestirse de "novia" es la nueva forma de proyectar poder y serenidad en la alfombra roja.
Fanning, vestida por Givenchy, evocó una novia de alta costura que parecía salida de un cuento botánico. REUTERS/Caroline Brehman
"Cloud Dancer", el dictado de Pantone en la piel de las estrellas
Gran parte de esta uniformidad estética tiene una explicación técnica: la influencia de Pantone. Al nombrar al "Cloud Dancer" como el color del año 2026, la industria textil giró masivamente hacia este blanco roto, cremoso y con matices oníricos. A diferencia del blanco óptico, este tono aporta una calidez que favorece el registro de las cámaras de alta definición y resalta la artesanía de los talleres de lujo.
Nicole Kidman por Chanel, con un vestido cuajado de plumas -clave en esta temporada- y en un tono más crema que blanco. REUTERS/Caroline Brehman
Casas de moda como Dior, con el look de Mia Goth, y Chanel, con el diseño de plumas para Nicole Kidman, demostraron cómo este color permite jugar con texturas que en tonos oscuros pasarían desapercibidas. El "Cloud Dancer" no es solo un color; es una declaración de intenciones que busca transmitir calma y optimismo en una industria en constante cambio.
La sorpresa de la noche no solo estuvo en los vestidos. El pulso del bridalcore también alcanzó el guardarropa masculino. Timothée Chalamet, uno de los iconos de estilo más influyentes de la década, rompió el protocolo del esmoquin negro con un traje sastre en blanco marfil. Este movimiento confirma que la tendencia es transversal y que el nuevo lujo ya no teme a la vulnerabilidad ni a la suavidad que históricamente se le asignaba al vestuario femenino de boda.
Timothée Chalamet, uno de los iconos de estilo más influyentes de la década, llevó un traje sastre en blanco marfil de Givenchy.
Los Óscar 2026 nos han dejado claro que la moda está buscando un retorno a la simplicidad elevada. La combinación del dictado de Pantone con el auge del bridalcore ha creado una estética que celebra la luz. Al final del día, esta marea blanca en la red carpet es un recordatorio de que, en tiempos de saturación visual, el blanco total funciona como el lienzo perfecto para volver a empezar.