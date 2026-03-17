En el Museo Victoria & Albert

El eterno retorno de María Antonieta: la reina que aún dicta la moda desde Londres

A más de dos siglos de su ejecución, la figura de la última reina de Francia recobra vida en una exposición monumental que revela cómo su estilo personal, entre la opulencia y la tragedia, sigue siendo la chispa que enciende las pasarelas de la alta costura contemporánea.