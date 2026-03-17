El eterno retorno de María Antonieta: la reina que aún dicta la moda desde Londres
A más de dos siglos de su ejecución, la figura de la última reina de Francia recobra vida en una exposición monumental que revela cómo su estilo personal, entre la opulencia y la tragedia, sigue siendo la chispa que enciende las pasarelas de la alta costura contemporánea.
Vista de la instalación de "Marie Antoinette Style" en el Museo V&A de Londres, Reino Unido, que incluye la obra "Marie Antoinette's Folly" de Beth Katleman . Fotografía cortesía del Museo V&A.
La historia la juzgó con dureza, el pueblo la condenó al cadalso, pero la moda la hizo inmortal. Hoy, martes 17 de marzo de 2026, las puertas del Museo Victoria & Albert (V&A) en Londres se ven desbordadas de visitantes en la recta final de la exposición "Marie Antoinette Style". No es solo una muestra de vestidos antiguos; es la disección de un ícono que, a 250 años de su apogeo, sigue siendo la "influencer" definitiva del diseño global.
Vista de la instalación de “María Antonieta al estilo” en el Museo V&A de Londres, Reino Unido. Fotografía cortesía del Museo V&A.
Las claves de un mito vigente
La exposición logra desentrañar los interrogantes fundamentales que todavía rodean la figura de María Antonieta, aquella archiduquesa austríaca que, con apenas 14 años, se convirtió en la reina de una Francia convulsionada. A través de una propuesta retrospectiva e inmersiva, el Museo Victoria & Albert explora cómo su imagen trascendió los siglos para impactar de lleno en el cine, el diseño contemporáneo y la cultura pop actual.
Ubicada en las galerías 38 y 39 del V&A en South Kensington, Londres, la muestra transita sus últimos días, con fecha de cierre confirmada para este próximo 22 de marzo de 2026. Se trata de un broche de oro para una de las temporadas más exitosas en la historia del museo, que ha logrado explicar por qué la estética de la soberana —un puente perfecto entre el rococó y el neoclasicismo— fue la piedra fundamental sobre la cual genios de la moda como Vivienne Westwood, John Galliano y Karl Lagerfeld cimentaron sus imperios creativos.
Uno de los puntos más destacados de la muestra es la conexión directa entre los atuendos originales de la corte y la moda del siglo XXI. Se pueden observar creaciones de Manolo Blahnik (quien también patrocina la muestra) junto a vestidos icónicos de Dior y Moschino, demostrando que el "glide" de Versalles —ese caminar elegante que parecía hacer flotar a la reina— sigue siendo el estándar de la gracia en la pasarela.
Incluso los objetos más íntimos, como su "nécessaire de voyage" (un estuche de viaje de plata y cristal), cuentan la historia de una mujer que intentaba mantener su identidad en una corte que la observaba constantemente. La curaduría logra mostrar no solo a la reina frívola que la propaganda revolucionaria quiso instalar, sino a la mujer joven atrapada en un sistema que terminó por consumirla.
Zapatilla de María Antonieta en seda rosa con pedrería. Foto: CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris.
Un cierre con aroma a historia
La experiencia en el V&A no es solo visual. La muestra incluye una propuesta sensorial con aromas inspirados en la corte y una escenografía teatral que transporta al espectador a los jardines del Petit Trianon. Al acercarse el cierre definitivo de la exposición este domingo, queda claro que María Antonieta no fue solo una víctima de la Revolución Francesa, sino la arquitecta de un lenguaje visual que todavía hablamos hoy.
En un mundo obsesionado con la imagen y la identidad, la última reina de Francia nos recuerda que, a veces, la ropa es la única armadura que tenemos frente al mundo.