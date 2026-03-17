La eterna fascinación de Rembrandt: una muestra reúne grabados redescubiertos del maestro holandés

A veces el arte, como aquellas pequeñas cosas de la canción de Joan Manuel Serrat, reaparece cuando menos se lo espera. En el fondo de un cajón, en una carpeta olvidada o en una colección familiar cuya importancia nadie pudo imaginar.
La exposición "De la sombra a la luz", que abre en Países Bajos el 21 de marzo, presenta 35 estampas atribuidas al artista y propone un recorrido por su laboratorio creativo.
A veces el arte, como aquellas pequeñas cosas de la canción de Joan Manuel Serrat, reaparece cuando menos se lo espera. En el fondo de un cajón, en una carpeta olvidada o en una colección familiar cuya importancia nadie pudo imaginar.
Algo de ese halo de misterio rodea el reciente hallazgo de 35 grabados atribuidos a Rembrandt van Rijn, que permanecieron casi un siglo en el anonimato antes de ser identificados por especialistas.
Las piezas formarán parte de la exposición "Rembrandt: From Dark to Light" ("De la sombra a la luz"), que se inaugurará el 21 de marzo en el Stedelijk Museum Zutphen, en los Países Bajos, y podrá visitarse hasta el 14 de junio.
En el campo de la historia del arte, cada nueva obra vinculada a Rembrandt implica revisar la mirada sobre uno de los artistas más influyentes del barroco europeo y, al mismo tiempo, volver a pensar el contexto cultural que hizo posible su obra.
La historia del hallazgo tiene algo de doméstico y algo de leyenda. Durante el confinamiento por el COVID-19, una mujer neerlandesa llamada Charlotte Meyer se puso a revisar una carpeta de su abuelo.
Allí encontró un conjunto de grabados que la familia había conservado durante décadas sin sospechar su verdadero valor. El abuelo de Meyer los había comprado a comienzos del siglo XX por apenas unos florines, en una época en la que los grabados de maestros antiguos despertaban escaso interés entre los coleccionistas.
Cuando los especialistas del Museo Casa de Rembrandt examinaron las obras, se dieron cuenta enseguida de la calidad y el excelente estado de conservación de las estampas.
Guardados por décadas en un entorno oscuro y estable, los papeles habían evitado el deterioro habitual de las obras gráficas antiguas, lo que permitió preservar las líneas y los contrastes.
Para comprender la dimensión del hallazgo conviene retroceder cuatro siglos, hasta la llamada Edad de Oro de los Países Bajos, cuando el país atravesaba un período de extraordinario auge económico, científico y cultural.
Nacido en 1606 en la ciudad de Leiden y establecido luego en Ámsterdam, Rembrandt desarrolló su carrera en una sociedad marcada por el comercio internacional, la expansión marítima y el ascenso de una poderosa burguesía urbana.
A diferencia de otros centros europeos dominados por la nobleza o la Iglesia, en Holanda el mercado artístico estaba estrechamente ligado a la vida civil. Retratos de comerciantes, escenas domésticas, paisajes y episodios bíblicos circulaban en talleres y mercados destinados a coleccionistas privados.
En ese escenario emergió Rembrandt, cuya obra, como señalan los historiadores del arte, logró una intensidad poco frecuente en la pintura del siglo XVII. Para Miguel Calvo Santos, "su pintura fue excepcional, en especial sus retratos y autorretratos, y su conocimiento del ser humano muy acertado, por lo que es uno de los artistas que producen mayor empatía entre sus colegas y sus estudiosos".
Esa empatía nace, en gran medida, de la profundidad psicológica de sus personajes. Más que rostros, Rembrandt buscaba mostrar la vida interior de las personas, sus dudas, su cansancio, su dignidad.
Si algo distingue la obra de Rembrandt es su capacidad para convertir la luz en un instrumento narrativo. En sus pinturas y grabados, las figuras parecen emerger de la penumbra.
Ese juego de claroscuros, heredero del barroco europeo pero profundamente personal, se convirtió en una de sus marcas más reconocibles. Pero junto a su pintura, el artista desarrolló también una producción extraordinaria en el campo del grabado, donde alcanzó un nivel de experimentación inusual en su tiempo.
Entre las obras más célebres conservadas en el Rijksmuseum se encuentran dos estampas que acompañan este artículo: "La estampa de los cien florines" y "Las tres cruces".
En la primera, una compleja escena bíblica muestra a Cristo rodeado de personajes que reaccionan de distintas maneras ante su presencia, en una composición donde la luz organiza la lectura dramática de la escena.
En "Las tres cruces", en cambio, la crucifixión aparece envuelta en una oscuridad turbulenta que apenas se abre para iluminar la figura central de Cristo. Estas obras revelan hasta qué punto Rembrandt utilizó el grabado como un verdadero laboratorio creativo, donde experimentó con variaciones de luz, profundidad y dramatismo.
El conjunto recientemente identificado permanecía en manos de la familia Meyer desde comienzos del siglo XX. Por décadas, los papeles fueron guardados sin atención, hasta que la revisión realizada en pandemia permitió redescubrirlos.
Entre las estampas encontradas aparecen escenas religiosas, retratos y estudios de personajes, géneros que el artista exploró con particular interés.
Algunas de las piezas incluyen motivos conocidos dentro de su repertorio, como “La adoración de los pastores”, “Tributo a la moneda” o “La cocinera de panqueques”, obras donde el artista despliega su dominio del contraste entre luz y sombra.
El conjunto también incluye autorretratos tempranos, como “Autorretrato con sombrero de piel”, realizado hacia 1630, que demuestra el temprano interés del artista por explorar su propia imagen a través de la experimentación con la luz.
El redescubrimiento de estos grabados ocurre además en un contexto de gran interés por la obra del maestro. En diciembre de 2025, el grabado "Arnout Tholinx, Inspector" (1656) alcanzó aproximadamente 4,2 millones de dólares en una subasta de Christie’s, convirtiéndose en una de las estampas más caras vendidas en ese contexto.
Ese mismo año, el dibujo "Young Lion Resting" se vendió por casi 18 millones de dólares en Sotheby’s, una cifra récord para una obra sobre papel del artista.
La muestra "Rembrandt: From Dark to Light" reunirá los 35 grabados redescubiertos junto con más de 70 obras de artistas que precedieron o siguieron al maestro, en un recorrido destinado a reconstruir el contexto artístico de su producción.
El proyecto incluirá además experiencias interactivas que permitirán conocer las técnicas del grabado y hasta percibir aromas asociados al Ámsterdam del siglo XVII, en un intento por recrear el ambiente cultural en el que el artista trabajó.
El título de la exposición funciona también como metáfora del propio hallazgo: imágenes que permanecieron durante décadas en la oscuridad de una carpeta familiar y que ahora regresan a la luz pública.