Florencio Molina Campos y Alpargatas

El día que un almanaque cambió para siempre la forma de ver el campo argentino

El 14 de marzo de 1930, el artista firmó un contrato con la emblemática marca. Ese hecho, terminó llevando sus humorísticos gauchos a millones de paredes y provocó que su obra se convierta en parte del imaginario del país.