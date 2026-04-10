Gala, glamour y diseño

Se conocieron los nominados a los Martín Fierro de la Moda 2026

APTRA dio a conocer a los candidatos para la ceremonia que se realizará el próximo 26 de abril. Con la dupla integrada por Iván de Pineda y Valeria Mazza en la conducción, la gala premiará la excelencia en el diseño, el estilismo y la imagen de las figuras de la TV y el streaming, en una noche que promete homenajes y una fuerte impronta internacional.