La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) anunció oficialmente este viernes la lista de candidatos para la nueva edición de los Premios Martín Fierro de la Moda. La ceremonia, que se celebrará el próximo domingo 26 de abril en los estudios de Telefe, contará con la conducción de la dupla estelar integrada por Iván de Pineda y Valeria Mazza.
Se conocieron los nominados a los Martín Fierro de la Moda 2026
APTRA dio a conocer a los candidatos para la ceremonia que se realizará el próximo 26 de abril. Con la dupla integrada por Iván de Pineda y Valeria Mazza en la conducción, la gala premiará la excelencia en el diseño, el estilismo y la imagen de las figuras de la TV y el streaming, en una noche que promete homenajes y una fuerte impronta internacional.
En un contexto desafiante para la industria textil, el evento busca no solo premiar la estética, sino visibilizar el talento de diseñadores, maquilladores y creativos de todo el país.
Una apuesta por la identidad nacional
La organización, a cargo de Flavia Fernández en conjunto con un jurado de notables, busca superar el éxito de ediciones anteriores, que alcanzaron picos de 12 puntos de rating. “El objetivo central es reconocer y visibilizar a maquilladores, diseñadores emergentes y consagrados. Es fundamental hablar de moda en televisión y nombrar a quienes hacen posible esta industria”, detalló Fernández en diálogo con la prensa.
La gala de este año tendrá un fuerte componente internacional con la presencia confirmada de Adrián Appiolaza, el diseñador argentino que hoy brilla como director artístico de Moschino. Su reciente colección, que incluyó referencias a Mafalda y a la iconografía porteña, ha puesto nuevamente el diseño nacional en el centro de la escena global.
Los nombres que darán que hablar
“Tenemos 19 categorías para distinguir al mundo de la moda argentina”, dijo hoy Valeria Mazza al anunciar las nominaciones. También habrá tres homenajes durante la gala, anticipó Ventura.
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
- Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)
- Juana Viale (Almorzando con Juana)
- Teté Coustarot (Argentina, de película)
- Josefina “China” Ansa (Lado V)
Mejor estilo en conducción masculina
- Mario Pergolini (Otro día perdido)
- Iván de Pineda (Pasapalabra)
- Héctor Maugeri (+Caras)
- Ángel de Brito (LAM)
- Mariano Iúdica (Polémica en el bar)
Actriz con mejor estilo en ficción
- Griselda Siciliani (Envidiosa)
- Mónica Antonópulos (Menem)
- Julieta Zylberberg (Yiya)
- Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor con mejor estilo en ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón delator)
- Franco Masini (El Retorno)
- Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor estilo femenino en Big Show
- Lali Espósito (La Voz Argentina)
- Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
- Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
- Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)
Mejor estilo masculino en Big Show
- Ale Sergi (La Voz Argentina)
- Nico Occhiato (La Voz Argentina)
- Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor estilo panelista masculino
- Hernán Drago (Los 8 Escalones)
- Fabián Paz (DDM)
- Lizardo Ponce (SQP)
- Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
Mejor estilo panelista femenina
- Analía Franchín (A la Barbarrossa)
Carolina Molinari (Puro Show)
Sol Pérez (Gran Hermano)
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
- Vero Lozano (Cortá por Lozano)
- Yanina Latorre (SQP)
- Mariana Fabbiani (DDM)
- Flor de la V (Los Profesionales)
Mejor diseñador/a de moda femenina
- Javier Saiach
- Evangelina Bomparola
- Marcelo Senra
- Juan Hernández Daels
Mejor diseñador de moda masculina
- Matías Carbone
- Nicolás Zaffora
- Sebastián Raimondi
Mejor estilo masculino en streaming
- Santi Talledo (Telefe – Luzu)
- Grego Rossello (Telefe)
- Fer Dente (Olga)
- Nacho Elizalde (Olga)
Mejor estilo femenino en streaming
- Momi Giardina (Telefe – Luzu)
- Evelyn Botto (Olga)
- Flor Jazmín Peña (Luzu)
- Nati Jota (Telefe – Olga)
Mejor estilista
- Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
- Romina Giangreco
- Celina Lattanzio (Negra Negra)
Mejor estilo en redes
- Carolina “Pampita” Ardohain
- Valentina Zenere
- Martita Fort
- Tefi Russo
Mejor maquillador/a
- Mabby Autino
- Vero Luna
- Gervasio Larrivey
Mejor peluquero
- Max Jara
- Mauro Max De Brito
- Facu Díaz (Niche Studio)
- Cristian Rey
Mejor influencer de moda
- Zaira Nara
- Stephanie Demner
- Zuzu Codeu
Nuevo talento de la moda
- Valentina Schuchner
- Luz Ballesteros
- Anushka Elliot
Homenajes y sorpresas en la red carpet
Además de las 19 categorías en competencia, Luis Ventura, presidente de APTRA, adelantó que habrá tres homenajes especiales. Uno de ellos estará dedicado a una "diva absoluta" —se especula con la presencia de Susana Giménez—, en una puesta en escena inédita para la televisión argentina.
El jurado, integrado por referentes como Benito Fernández, Teté Coustarot, Anamá Ferreira y especialistas en comunicación de moda como Carla Rodríguez, tuvo la tarea de seleccionar a los mejores exponentes del 2025 en rubros que van desde el diseño de alta costura hasta el estilismo y la peluquería.
El cierre de una noche que promete brillo
Los Martín Fierro de la Moda se consolidan año tras año como una vidriera indispensable. Más allá de las estatuillas, la ceremonia funciona como un motor de visibilidad para un sector que combina arte, oficio y trabajo. La cita del 26 de abril promete ser, una vez más, la noche donde el diseño argentino se viste de fiesta para demostrar su vigencia y proyección al mundo.