El ecosistema del streaming en Argentina, que hasta hace poco parecía ser un espacio de camaradería y competencia sana, acaba de detonar una interna feroz. Nico Occhiato, director y figura principal de Luzu TV, decidió dejar de lado la diplomacia y responder a los recurrentes ataques y chicanas que Migue Granados, cabeza de Olga, viene lanzando desde su espacio.
Nico Occhiato contra Migue Granados: “Le recomiendo que labure”
El creador de Luzu TV recogió el guante tras las reiteradas chicanas del conductor de Olga. En un cruce que escala en la guerra por la audiencia digital, el conductor de Nadie Dice Nada fue tajante: "Que se fije menos en lo que hacen los demás".
El origen del conflicto: chicanas y comparaciones
La disputa no es nueva, pero alcanzó su punto de ebullición este jueves. Granados, fiel a su estilo ácido, ha cuestionado en diversas oportunidades el formato de los programas de Luzu, insinuando una falta de originalidad o una búsqueda excesiva del "clic" fácil. Sin embargo, lo que comenzó como un juego de audiencias terminó en una confrontación personal que capturó la atención de miles de usuarios en redes sociales.
Occhiato, que suele mantener un perfil bajo respecto a las polémicas, aprovechó el aire un móvil para realizar un descargo que rápidamente se volvió viral. Visiblemente molesto, el conductor señaló que la obsesión de su colega por lo que sucede en su vereda es "desgastante".
La tensión entre los canales de streaming más vistos del país escaló todavía más cuando Nico recordó el momento en que perdió TDT: “Se fue un equipo completo y registraron un nombre estando el programa al aire, obvio que me enojé, me calenté, y se vio al aire. Este es un formato en el que se nota todo lo que pasa al aire".
"Que se ponga a laburar": la respuesta de Occhiato
“Me enojé un poco y a los dos minutos me puse a formar otro programa, que hoy por suerte es el que lidera las tardes. Así que le recomiendo que se ponga a laburar también, qué se yo”, cerró,
El impacto en la audiencia
Este cruce marca un antes y un después en la relación entre Luzu y Olga. Mientras que Luzu TV se posiciona como el pionero del formato actual, Olga ha logrado un crecimiento meteórico apostando por una estética y un humor diferentes.
No obstante, la batalla por el "rating digital" ha llevado a que las comparaciones sean inevitables, tanto para los protagonistas como para el público.
El fin de la "paz" en el streaming
La declaración de Occhiato no es solo un descargo personal; es un mensaje institucional que marca territorio en un mercado cada vez más competitivo. Resta ver si Migue Granados recogerá el guante o si esta declaración servirá para enfriar una disputa que, por ahora, solo parece alimentarse de la grieta digital entre sus seguidores.