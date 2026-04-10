Polémica

Nico Occhiato contra Migue Granados: “Le recomiendo que labure”

El creador de Luzu TV recogió el guante tras las reiteradas chicanas del conductor de Olga. En un cruce que escala en la guerra por la audiencia digital, el conductor de Nadie Dice Nada fue tajante: "Que se fije menos en lo que hacen los demás".