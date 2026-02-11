"Sus compañeros están re calientes": tensión en Olga por la salida de Evelyn Botto

Yanina Latorre contó el fuerte chimento que circula de Olga y causó enojo: “Otro escándalo en Olga, Evelyn Botto renunció al programa en el que trabajaba con Paula Chaves”, expresó.
Este martes, Yanina Latorre, conductora de Sálvese quien pueda, arrancó la emisión con una bomba que encendió la mecha de una polémica y sacó a la luz una interna picante del streaming.
Evelyn Botto es una de las figuras de Olga, es parte de los programas Tapados de Laburo y Mi primo es así. Sin embargo, quedó en una encrucijada: fue convocada por El Trece para ser parte de Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini y no podría convivir con todo. Esto habría generado rispideces con sus compañeros.
Yanina Latorre acaba de anunciar una baja sensible de Olga, ese gigante que batalla por el liderazgo de las mediciones digitales. Sin titubeos, la famosa relató todos los eslabones de una situación peculiar, que sacude la estructura del canal que maneja Migue Granados.
"Decidió quedarse en el programa de Mario Pergolini, optó por la televisión. Si ella quisiera podría, si ella quisiera, porque el programa de Paula Chaves empieza doce y hablé con la producción de Mario me dijeron que grabarían tipo cuatro de la tarde", contó.
Hasta que la panelista aterrizó en el eje más controversial, que se relaciona con el efecto que provocó Evelyn en la plataforma. "Lo que me cuentan es que están re enojados sus compañeros. Me dicen que se quejan diciendo ‘le dimos un re lugar y ahora se va’", reveló.
Majo reiteró el efecto que provocó Botto con su renuncia: "Los compañeros están calientes". No obstante, la panelista aclaró: "Los dueños me dijeron que están contentos con Evelyn y que está bien que se vaya con Mario y que sigue una vez por semana".