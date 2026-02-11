#HOY:

A Luck Ra le tiraron un celular en la cara en pleno show y explotó contra un fan: "Mirá si me das en el ojo”

Luck Ra vivió un momento de máxima tensión durante su presentación en el Festival Nacional de la Confluencia, en Neuquén.
Luck Ra vivió un momento de tensión en el Festival Nacional de la Confluencia, en Neuquén: un espectador le arrojó un celular que le impactó en la cara, el show se detuvo y su reacción se volvió viral.

En plena presentación ante miles de personas, el show de Luck Ra se cortó de golpe: desde el público voló un teléfono y le pegó directamente en el rostro al cantante, que quedó visiblemente molesto.

Con la música interrumpida, miringó al campo y encaró a la multitud con una pregunta seca: “Me tiraron con el celu re fuerte. ¿Quién fue?”, intentando ubicar al responsable.

Cuando alguien contestó desde abajo, lejos de celebrarlo, marcó el límite: “Pero no lo digas orgulloso, mirá si me das en la jeta. Tranquilo, hermano, por favor”, lanzó desde el escenario.

El reclamo fue más allá del enojo: advirtió por el riesgo real de estas situaciones en conciertos masivos y remarcó que un golpe así podría haber sido peor: “De verdad, es peligroso, mirá si me das en el ojo”.

Tras el llamado de atención, el clima cambió: hubo sorpresa, un silencio corto y luego aplausos de apoyo. El video del episodio se multiplicó en redes y reabrió el debate sobre tirar objetos al escenario y los límites del público en shows en vivo.

