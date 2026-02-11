A Luck Ra le tiraron un celular en la cara en pleno show y explotó contra un fan: "Mirá si me das en el ojo”

Luck Ra vivió un momento de tensión en el Festival Nacional de la Confluencia, en Neuquén: un espectador le arrojó un celular que le impactó en la cara, el show se detuvo y su reacción se volvió viral.
En plena presentación ante miles de personas, el show de Luck Ra se cortó de golpe: desde el público voló un teléfono y le pegó directamente en el rostro al cantante, que quedó visiblemente molesto.
Con la música interrumpida, miringó al campo y encaró a la multitud con una pregunta seca: “Me tiraron con el celu re fuerte. ¿Quién fue?”, intentando ubicar al responsable.
Cuando alguien contestó desde abajo, lejos de celebrarlo, marcó el límite: “Pero no lo digas orgulloso, mirá si me das en la jeta. Tranquilo, hermano, por favor”, lanzó desde el escenario.
El reclamo fue más allá del enojo: advirtió por el riesgo real de estas situaciones en conciertos masivos y remarcó que un golpe así podría haber sido peor: “De verdad, es peligroso, mirá si me das en el ojo”.
Tras el llamado de atención, el clima cambió: hubo sorpresa, un silencio corto y luego aplausos de apoyo. El video del episodio se multiplicó en redes y reabrió el debate sobre tirar objetos al escenario y los límites del público en shows en vivo.