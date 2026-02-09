“¿No me irán a censurar?”: la presentadora de la Fiesta Nacional del Mate leyó un insulto contra Javier Milei

Durante la segunda noche del convocante evento, Fernández advirtió que desde el público le acercaban un cartel con un mensaje dirigido al jefe de Estado.
“Allá estoy mirando uno, pero por Dios no sé si lo leo o no lo leo”, expresó ante los asistentes. Luego consultó a la audiencia: “¿Lo leo o no lo leo? ¿No me irán a censurar? Yo lo leo, pero si el año que viene no me contratan de la Fiesta del Mate, ustedes son los culpables”.
En los instantes previos a que leyera el mensaje, su colega en la conducción intervino para incitarla a citar lo que decía la pancarta: “Sos comunicadora, Sonia”.
Con el micrófono en mano y de frente al público, Fernández miró el cartel, esbozó una sonrisa y, mientras un grupo de asistentes coreaba “que lo lea, que lo lea”, finalmente reprodujo el insulto dirigido al Presidente: “Milei, la con... de tu madre”.
En un primer momento se escucharon algunos abucheos, aunque segundos después se impusieron aplausos y vítores de otros sectores del público.
Tras el episodio, la conductora buscó distender la situación con una frase en tono irónico: “Mirá las cosas que me hacen hacer. Mirá las cosas que me hacen decir”, señaló antes de retomar la conducción del espectáculo.
Es viral
La secuencia fue registrada por varios asistentes y comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios. Mientras algunos usuarios interpretaron el gesto como una expresión espontánea en el marco de un show en vivo, otros cuestionaron la presencia de consignas políticas en un evento de carácter cultural y familiar.
Un escenario convocante
La Fiesta Nacional del Mate es uno de los encuentros populares más convocantes del litoral argentino y se realiza cada año en la capital entrerriana.
Con entrada libre y gratuita, la celebración combina recitales, propuestas culturales y actividades vinculadas a la tradición matera.
La edición 2026 se llevó a cabo en la Plaza de las Colectividades de Paraná y reunió a 120.000 personas en su segunda noche.
En el escenario principal se presentaron artistas de alcance nacional como Lali, Los Nocheros, Coti, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai y Gauchito Club, además de músicos locales y participantes surgidos del certamen Premate.