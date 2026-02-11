La emoción del Chino Darín tras convertirse en padre: "Una experiencia gloriosa"

Radiante, pero con el reloj corriéndole en contra, Chino Darín habló por primera vez después de convertirse en padre: confirmó que su hijo se llama Dante y que nació en Barcelona.
El actor habló por primera vez tras el nacimiento de su hijo Dante, fruto de su relación con Úrsula Corberó. Desde el aeropuerto, contó la emoción de haber estado en el parto y la angustia de tener que viajar por compromisos laborales.
Radiante, pero con el reloj corriéndole en contra, Chino Darín habló por primera vez después de convertirse en padre: confirmó que su hijo se llama Dante y que nació en Barcelona.
La escena fue en el aeropuerto, recién llegado y con la emoción todavía encima. Allí contó que pudo estar presente en el parto, algo que no daba por seguro por sus obligaciones de trabajo.
“Me quiero matar, pero soy muy afortunado”, resumió, al describir el contraste entre la felicidad por la paternidad y el dolor de tener que separarse tan rápido de su familia. En ese mismo tramo, agradeció especialmente a Úrsula y al bebé.
Según relató, la convivencia con Dante fue breve pero intensa: apenas dos días de contacto y primeras rutinas, antes de subirse a un vuelo rumbo a Buenos Aires para cumplir con un compromiso laboral prolongado.
Durante el embarazo, la pareja eligió el hermetismo: mantuvieron en reserva tanto el nombre como los detalles del nacimiento. La confirmación llegó recién cuando el actor lo dijo frente a los medios.
Darín explicó que la decisión sobre el lugar del parto tuvo una lógica simple: priorizar la comodidad de la madre. “Entendí que el chico nace donde la madre quiere”, señaló al contar por qué finalmente fue en Barcelona.
La llegada de Dante también movió el tablero familiar. En esos días en Barcelona, el actor dijo que estuvieron acompañados por seres queridos, en un clima de contención para los primeros momentos.
En esa trama aparece Ricardo Darin: Chino contó que no recibió “consejos explícitos”, pero que hablaron muchísimo sobre la paternidad desde que supieron del embarazo.
También dejó una postal íntima sobre cómo vive su padre el estreno como abuelo: “Se le cae la baba, está feliz”, dijo, al describir el entusiasmo alrededor del recién nacido.
Aun con la agenda en contra, el actor intentó ponerle fecha a la ansiedad: aseguró que hará lo posible por volver lo antes que pueda, aunque admitió que “pasará un tiempito” hasta reencontrarse con Úrsula y Dante.