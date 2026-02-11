Madrid

La emoción del Chino Darín tras convertirse en padre: "Una experiencia gloriosa"

El actor habló por primera vez tras el nacimiento de su hijo Dante, fruto de su relación con Úrsula Corberó. Desde el aeropuerto, contó la emoción de haber estado en el parto y la angustia de tener que viajar por compromisos laborales.