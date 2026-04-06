Fuerte cruce

Migue Granados apuntó contra Ángel de Brito y el conductor de LAM lo fulminó: "Es un llorón"

El enfrentamiento entre ambos conductores sumó un nuevo capítulo en medio de la creciente interna entre figuras del streaming y la TV luego de que el dueño de Olga rechazara ser entrevistado por una periodista de América TV, lo que generó mucha polémica.