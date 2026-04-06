Migue Granados se negó a darle una nota a América TV y, según contó la periodista Noelia Santone este domingo en Infama, justificó su decisión al asegurar que la cara del canal es Ángel de Brito y que el conductor de LAM tendría un problema personal con él.
Migue Granados apuntó contra Ángel de Brito y el conductor de LAM lo fulminó: "Es un llorón"
El enfrentamiento entre ambos conductores sumó un nuevo capítulo en medio de la creciente interna entre figuras del streaming y la TV luego de que el dueño de Olga rechazara ser entrevistado por una periodista de América TV, lo que generó mucha polémica.
El momento ocurrió cuando la cronista intentó obtener su palabra, pero el propietario de Olga rechazó la nota y dejó esa polémica frase como argumento, lo que rápidamente generó repercusión.
Lejos de esquivar el tema, Ángel de Brito fue consultado al respecto y salió con los tapones de punta contra Migue Granados.
Sin filtros
El conductor de LAM recogió el guante y respondió fiel a su estilo filoso: “Es una excusa; no tendría ganas de dar una nota y manda fruta como suele mandar siempre”.
Y redobló la apuesta: “Yo hago un programa en América nada más, qué tengo que ver con lo que dicen en Infama o en Intrusos, es como que yo lo haga cargo de las boludeces que dicen otros”.
De Brito también apuntó contra la actitud de Granados y su exposición en redes: “No sé qué le pasará, estará nervioso, él es muy llorón; en Twitter está comentando todas las cosas que dicen los colegas; acá llamó un montón de veces”.
En ese sentido, el conductor continuó y reveló “hay cosas que no voy a contar pero hay compañeras que lo contaron públicamente, Maite o Yanina que lo criticaban por algo y las llamaba; él tiene que entender que no somos monedita de oro, a mí me critica todo el mundo, son un poco generación de cristal lo de los streaming, les falta un poco de calle”.
En ese contexto, también se refirió a la rivalidad entre plataformas: “Ellos sienten que yo tengo un favoritismo por Luzu, y si lo tengo... ¿cuál es el problema? pero yo con Migue no tengo nada personal”.
El apoyo a Nico Occhiato
Pero el momento más picante llegó cuando comparó directamente a Granados con Nicolás Occhiato: “Nico me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”. Y cerró sin vueltas: “Es una opinión. Si él (Migue) opina lo mismo al revés de mí no me importa, me voy a dormir tranquilo”.
Así, el cruce entre Ángel de Brito y Migue Granados suma un nuevo capítulo en medio de la creciente interna entre figuras del streaming y la TV, una tensión que lejos de apagarse, parece seguir escalando con declaraciones cada vez más filosas.