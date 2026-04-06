Marcela Tauro, una de las figuras más respetadas del periodismo de espectáculos en Argentina, sorprendió a su audiencia al confirmar que ha vuelto a apostar al amor. Durante la última emisión de su programa en América TV, la conductora reveló que se encuentra en una relación desde hace dos meses con Leopoldo “Polo” Arancibia, un hombre cuya vida transcurre lejos de las cámaras y los flashes.
Marcela Tauro presentó a su nueva pareja: "Es un hombre muy caballero y ajeno a los medios"
La periodista y conductora confirmó su relación con Leopoldo "Polo" Arancibia. Tras tres años de soltería, la referente del espectáculo detalló cómo nació este vínculo que prefiere mantener bajo un perfil reservado.
El encuentro, según relató la propia Tauro, ocurrió de manera fortuita el pasado 18 de enero en la puerta del canal. Lo que comenzó como una coincidencia laboral, mediada por una amiga en común, derivó en una conexión inmediata que ambos decidieron cultivar con cautela.
"Estoy sola hace tres años, no tengo nada que ocultar", expresó la periodista, aunque admitió que hubiera preferido postergar la exposición pública del romance.
El valor de la reserva
Uno de los puntos que más destacó la conductora es el contraste entre su actividad profesional y la vida de Arancibia. "No es del medio, gracias a Dios", bromeó Tauro, subrayando que su pareja ni siquiera tiene una participación activa en redes sociales, al punto de que no se siguen en plataformas como Instagram, algo que ella valora como un signo de autenticidad en tiempos de sobreexposición.
Pese a la reserva inicial, algunos detalles de la personalidad de "Polo" trascendieron. Marcela lo describió como un hombre "muy caballero", respetuoso y algo tímido ante el asedio mediático.
Incluso recordó con humor una anécdota de un reciente viaje a la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, donde, debido a su porte físico y altura, muchos asistentes lo confundieron con su custodio o su representante.
Un vínculo integrado a la familia
A pesar de la brevedad del romance, el vínculo ya ha superado instancias importantes del círculo íntimo. Arancibia ya conoce al hijo de la periodista y a su familia cercana, con quienes compartió el festejo del último cumpleaños de Tauro. En esa ocasión, el flamante novio tuvo gestos tradicionales que ella destacó: le obsequió una orquídea, indumentaria y bombones.
Frente a versiones cruzadas o comentarios de terceros que intentaron empañar el inicio de la relación, la periodista fue tajante: "A esta altura de mi vida ya me doy cuenta", afirmó, dejando en claro que prioriza su propio criterio y la tranquilidad que le brinda esta nueva etapa.
Por su parte, Arancibia transita con calma su proceso de adaptación a la fama repentina, manteniendo la sobriedad que, según Tauro, fue lo que terminó por conquistarla.