Romance

Marcela Tauro presentó a su nueva pareja: "Es un hombre muy caballero y ajeno a los medios"

La periodista y conductora confirmó su relación con Leopoldo "Polo" Arancibia. Tras tres años de soltería, la referente del espectáculo detalló cómo nació este vínculo que prefiere mantener bajo un perfil reservado.