El universo del espectáculo y el deporte está en vilo. Lo que comenzó como un intercambio de pulseras de la amistad en un concierto se ha transformado en la historia de amor definitiva de la década.
¿Cuándo se casan Taylor Swift y Travis Kelce? Los secretos de su boda en Rhode Island
Con el vestido ya elegido y una locación de ensueño en Watch Hill, crecen los rumores sobre la ceremonia que unirá a la estrella del pop y al campeón de la NFL.
Taylor Swift y Travis Kelce están a un paso del altar y, aunque el hermetismo es la regla de oro en el círculo de la pareja, los detalles sobre el "sí, quiero" han comenzado a filtrarse, confirmando que estamos ante la boda más esperada del 2026.
El significado místico del 13 de junio
Para cualquier otra persona, elegir una fecha es una cuestión de agenda; para Taylor Swift, es una cuestión de destino. Según fuentes cercanas a la pareja, la boda se llevará a cabo el próximo 13 de junio. La elección no es azarosa: el 13 es el número de la suerte de la múltiple ganadora de Grammys, presente en sus lanzamientos, premios y ahora, en su vida personal.
Además, la fecha cae estratégicamente en un sábado de junio, lo que permite a la pareja celebrar antes de que Travis deba retomar sus compromisos de pretemporada con los Kansas City Chiefs en julio. Este equilibrio entre la numerología de Taylor y el calendario de la NFL parece ser el punto de partida perfecto para su nueva etapa juntos.
Ocean House: un escenario victoriano y exclusivo
El lugar elegido para la celebración es tan espectacular como sus protagonistas. Se rumorea que el evento tendrá lugar en Ocean House, ubicado en Watch Hill, Rhode Island. Este hotel de estilo victoriano es uno de los más glamurosos de los Estados Unidos y cuenta con una ubicación privilegiada frente al mar.
Lo más interesante es que este lujoso complejo se encuentra a metros de la famosa mansión de Taylor Swift, conocida como "High Watch". El Ocean House ofrece la privacidad necesaria para una lista de invitados que promete estar repleta de estrellas de Hollywood y figuras del deporte, manteniendo el encanto de la costa este que tanto fascina a la cantante.
El vestido: Taylor ya dio el "sí"
Uno de los secretos mejor guardados de cualquier boda es el diseño del vestido, y en este caso, la expectativa es total. Los últimos informes indican que Taylor Swift ya habría elegido su vestido de novia. Tras varias pruebas secretas, la artista habría "dicho que sí" a un diseño que promete ser icónico.
Actualmente, Swift se encuentra ultimando los detalles finales: desde las pruebas de calce hasta los accesorios que completarán su look nupcial. Si bien se desconoce el diseñador, las apuestas se dividen entre sus firmas de confianza, buscando un balance entre el romanticismo clásico de su "era" actual y la sofisticación que requiere un evento de esta magnitud.
Una lista de invitados de alto impacto
Aunque la pareja busca mantener la ceremonia de forma íntima (se habla de aproximadamente 150 invitados), es inevitable que los nombres que circulan generen impacto. Desde Blake Lively, Ryan Reynolds, Selena Gómez y Ed Sheeran hasta los compañeros de equipo de Travis, la boda será un desfile de celebridades.
Con los preparativos en marcha y la fecha marcada en el calendario, el mundo entero espera ver a la "maestra de inglés" y al "profesor de gimnasia" sellar su historia de amor bajo el sol de Rhode Island.